Рабочая группа группа по сокращению бюрократии представила правительству 21 приоритетную меру.

Рабочая группа предлагает добиться того, чтобы электронные услуги для бизнеса не дублировались на бумаге. Для этого все министерства и подведомственные им органы должны определить, какие услуги предоставляются получателям как в электронном, так и в бумажном формате, и принять меры для устранения дублирования услуг.

Предусматривается также автоматическая активация электронных адресов для новых юридических лиц при регистрации в Регистре предприятий. Планируется предоставить юридическим лицам возможность использовать э-адрес через уполномоченное лицо.

Также планируется сократить сроки рассмотрения заявлений и изменить практику ответов на заявления. В частности, содержание ответных писем от государственных органов будет сокращено и упрощено, что обеспечит возможность отвечать в более короткие сроки. Учреждения пересмотрят свою практику ответов на заявления и сократят текст ответов, сосредотачиваясь на сути ответа.

Параллельно рабочая группа предлагает сократить сроки издания административных актов и упростить их содержание.

Меры по снижению бюрократии планируются и в сфере автотранспорта, например, возможность дистанционного получения регистрационных документов и дополнительных номерных знаков, дистанционного оформления и получения водительских удостоверений в определенных случаях, а также отказ от сдачи государственных номерных знаков при временной приостановке регистрации.

Параллельно предлагается упростить процедуры регистрации транспортного средства в случаях открытия наследства, а также отменить учебную карточку для каждой учебной площадки автошколы.

Также планируется отменить статус "ищущий работу" для физических лиц и ввести единый статус "безработный", что обеспечит равную поддержку и услуги для всех. По мнению рабочей группы, это позволит сократить время, затрачиваемое сотрудниками Государственного агентства занятости (ГАЗ) на администрирование различных статусов.

Также предлагается пересмотреть процедуру организации и проведения мероприятий ГАЗ.

Предлагается оптимизировать информационные потоки между медицинскими учреждениями и Государственной врачебной комиссией по экспертизе здоровья и трудоспособности, включая доступ к электронному здравоохранению для врачей этой комиссии.

Параллельно рабочая группа предлагает внедрить принцип, согласно которому органы государственного управления должны запрашивать любую информацию только один раз и затем делиться ею между собой. Предлагается также отказаться от некоторых статистических отчетов.

Рабочая группа отмечает, что в настоящее время заключительный финансовый отчет подается как в Регистр предприятий, так и в Службу государственных доходов, поэтому предложено обходиться одним отчетом, а дальнейший оборот информации будет происходить между учреждениями.

Также планируется регистрировать товарищество собственников квартир в качестве юридического субъекта для получения кредита на реновацию дома и упростить порядок получения финансовой поддержки от"Altum".

Предполагается ввести возможность регистрации электронного счета наряду с официальным электронным адресом. В настоящее время для получения различных социальных пособий и иных выплат человек должен писать заявление, единственной целью которого является информирование о расчетном счете, на который будет перечисляться пособие. Зарегистрировав счет вместе с электронным адресом, можно будет обойтись без заявлений на получение пособия по болезни и других пособий или финансовой помощи. Это позволит "автоматически" предоставлять соответствующее пособие, когда у человека возникает на него право.

Кроме того, планируется пересмотреть, упростить и оцифровать форму регистрации предприятий.