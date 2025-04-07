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Больше, чем планировалось: каким будет дефицит бюджета в этом году?

Редакция PRESS 7 апреля, 2025 13:10

Новости Латвии 0 комментариев

Scanpix/ Andriy Popov

Дефицит бюджета общего правительства в этом году прогнозируется в размере 3,1% от внутреннего валового продукта (ВВП), что на 0,2 процентного пункта больше, чем планировалось, говорится в подготовленном Министерством финансов докладе о прогрессе фискально-структурного плана Латвии на 2025-2028 гг.

Минфин продолжит следить за развитием ситуации с дефицитом бюджета и в случае необходимости представит Кабинету министров предложения, чтобы в 2025 году дефицит бюджета не превысил 3% от ВВП.

В среднесрочной перспективе дефицит бюджета при условии неизменной политики планируется в размере 3% ВВП в 2026 году, 3,2% ВВП - в 2027 году, 2,8% ВВП - в 2028 году и 2,3% ВВП - в 2029 году.

В докладе Минфина отмечается, что в целом сохраняется нисходящая траектория дефицита, но в настоящее время его уровень вырос в результате пересмотра прогнозов налоговых поступлений.

Согласно текущим прогнозам, доступное для разработки бюджетных рамок на 2026-2028 гг. фискальное пространство, то есть доступный объем средств для финансирования новых расходов, в среднесрочной перспективе останется отрицательным: в 2026 году фискальное пространство предположительно составит минус 22,9 млн евро, в 2027 году - минус 202,6 млн евро, в 2028 году - минус 292,4 млн евро, в 2029 году - минус 420,7 млн евро.

С учетом геополитических и внутриполитических вызовов Минфин отмечает, что ситуация с государственными финансами в среднесрочной перспективе будет напряженной и придется принять ряд сложных решений, чтобы сбалансировать доходы и расходы.

Сценарий макроэкономического развития на 2025-2029 гг. предусматривает стабилизацию латвийской экономики до умеренного роста в 2025 году, когда прирост ВВП прогнозируется в размере 1,2%. В последующие годы прогнозируется ускорение роста - до 2,1% в 2026 году и далее до 2,2%. Минфин отмечает, что возобновление роста экономики обеспечат увеличение публичного и частного потребления, более интенсивное освоение средств из фондов ЕС и более стремительный рост экспорта.

По прогнозам Минфина, среднегодовая инфляция в этом году составит 2,5% по сравнению с 1,3% в 2024 году, учитывая стремительно растущие цены на продукты питания в Латвии и цены на отдельные энергоресурсы на мировом рынке, что со временем окажет влияние также на тарифы на тепло- и газоснабжение. В 2026 году инфляция может снизиться до 2,2%, а в период до 2028 года прогнозируется ее стабилизация на уровне около 2,5%, что соответствует уровню роста цен конвергентной экономики.

Министр финансов Арвилс Ашераденс отметил в докладе, что в ближайшие годы придется искать решения для компенсации сокращения налоговых поступлений примерно на 200 млн евро, вызванного более низким ростом ВВП по сравнению с тем, который был запланирован осенью прошлого года во время разработки бюджета.

По мнению Ашераденса, этому существенно может помочь повышение эффективности функций публичного сектора и сокращение расходов на учреждения общего правительственного сектора.

В числе важных задач министр также назвал повышение финансирования обороны. Необходимо найти баланс между увеличением дефицита и сокращением других расходов, подчеркнул глава Минфина.

В соответствии с графиком разработки законопроекта о госбюджете на 2026 год и бюджетных рамках на 2026-2028 гг. в августе 2025 года Минфин подготовит доклад о прогнозах макроэкономических показателей, доходов и баланса бюджета общего правительства на 2026, 2027, 2028 и 2029 годы, актуализировав прогнозы фискальных показателей и фискального пространства на основе июньских прогнозов макроэкономических показателей.

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