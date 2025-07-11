Безобидные на вид: расширения в Chrome и Edge крадут ваши данные и ведут на фальшивые сайты

Расширения отслеживают, какие сайты посещает пользователь, и могут вмешаться в процессе работы — например, подменить страницу приглашения в Zoom и под видом «критического обновления» предложить скачать вредоносный файл. Такие атаки особенно опасны, если пользователь открывает e-mail, интернет-банк или другие чувствительные ресурсы.

Расширения с вредоносной активностью:

Для Chrome:

Emoji keyboard online – copy&paste your emoji

Free Weather Forecast

Video Speed Controller – Video Manager

Unlock Discord – VPN Proxy

Dark Theme – Dark Reader

Volume Max – Ultimate Sound Booster

Unblock TikTok – Seamless Proxy

Unlock YouTube VPN

Color Picker, Eyedropper – Geco

Weather



Для Edge:

Unlock TikTok

Volume Booster

Web Sound Equalizer

Header Value

Flash Player – games emulator

Youtube Unblocked

SearchGPT – ChatGPT for Search Engine

Unlock Discord

Что делать, если установлено одно из них:

Немедленно удалить расширение из браузера.

Очистить данные браузера: cookies, fingerprints и прочее.

В меню настроек: «Приватность и безопасность» → «Данные сайтов» → «Очистить».

Просканировать устройство антивирусом.

Если вы заходили с устройства в интернет-банк, e-mail и др. — внимательно следите за активностью в этих сервисах.

Проверить остальные расширения можно через extensiontotal.com

Для дополнительной защиты от вредоносных сайтов — использовать dnsmuris.lv

Эксперты подчёркивают: первоначально большинство этих расширений не содержали вредоносного кода, были «проверенными Google», имели миллионы установок и высокие оценки. Однако позднее — после обновлений, вероятно, из-за компрометации аккаунтов разработчиков — они стали опасными.

Вывод: даже популярное расширение может стать угрозой. Проверяйте каждое!