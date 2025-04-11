Авиакатастрофа в Нью-Йорке: вертолет с пассажирами упал в Гудзон (ВИДЕО)

По меньшей мере шесть человек погибли в результате падения пассажирского вертолета в реку Гудзон в Нью-Йорке. Инцидент произошел днем в четверг, 10 апреля.
Крушение произошло недалеко от центра города, рядом с пирсом 40, сообщают СМИ. По данным полиции Нью-Йорка, на борту вертолета находились шесть человек: пилот, двое взрослых пассажиров и трое детей. Пассажирами была семья туристов из Испании, указывают правоохранители.
Все находившиеся на борту судна признаны погибшими, сообщил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.
Пользователи соцсетей опубликовали видео падения вертолета в Гудзон.
Hudson River Helicopter crash @fox5ny @ABC7 @NBCNewYork @CBSNewYork @njdotcom @News12NJ @CNN @cnnbrk— SangriaUltra (@xpertcommander) April 10, 2025
Credit: Bruce Wall pic.twitter.com/CVy249wApx
На другом видео, как утверждается, запечатлен полет воздушного судна непосредственно перед падением. Вертолет летел "хаотично", отмечает новостной агрегатор Breaking News.
The FDNY said at least four people were aboard the helicopter.— Breaking News (@TheNewsTrending) April 10, 2025
Согласно данным сервиса FlightRadar, перед крушением вертолет находился в воздухе 15 минут. Вероятно, он начал полет с вертолетной площадки в центре Манхэттена, отмечают аналитики FlightRadar.