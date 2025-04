Авиакатастрофа в Нью-Йорке: вертолет с пассажирами упал в Гудзон (ВИДЕО)

По меньшей мере шесть человек погибли в результате падения пассажирского вертолета в реку Гудзон в Нью-Йорке. Инцидент произошел днем в четверг, 10 апреля.

Крушение произошло недалеко от центра города, рядом с пирсом 40, сообщают СМИ. По данным полиции Нью-Йорка, на борту вертолета находились шесть человек: пилот, двое взрослых пассажиров и трое детей. Пассажирами была семья туристов из Испании, указывают правоохранители.

Все находившиеся на борту судна признаны погибшими, сообщил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.

Пользователи соцсетей опубликовали видео падения вертолета в Гудзон.

На другом видео, как утверждается, запечатлен полет воздушного судна непосредственно перед падением. Вертолет летел "хаотично", отмечает новостной агрегатор Breaking News.

The FDNY said at least four people were aboard the helicopter.