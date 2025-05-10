Астрономы мира ждут вспышки новой звезды; будет ли она видна в Латвии?

Астрономы с нетерпением ожидают, когда свет от далекого взрыва станет виден у нас на Земле, сообщает на своем сайте NASA. Предполагается, что вспыхнет одна из звезд двойной системы T Coronae Borealis. Она находится на расстоянии примерно 300 световых лет от Земли и состоит из красного гиганта и звезды-карлика, вращающейся вокруг него. Сейчас внешняя атмосфера звезды-гиганта раздулась, а карлик настолько к ней приблизился, что может поглотить часть водорода от большой звезды.

Примерно раз в 80 лет звезда-карлик накапливает так много водорода, захваченного у гиганта, что происходит взрыв. Поэтому систему Т Северной Короны называют повторной двойной звездой. Ориентироваться на небе можно будет по созвездию Большой Медведицы.

По поводу яркости звезды Крастиньш поясняет, что точно предсказать максимум блеска конкретной новой звезды невозможно. В Латвии созвездие Северной Короны хорошо видно летом. Найти его можно с помощью специальных приложений в телефоне.

Астрономы ждут новой звезды уже месяцами - с конца 2024 года. Точное время вспышки предсказать исключительно сложно. Однако сейчас в кругах ученых напряжение возросло, поскольку наблюдается внезапное затмение звезды. То же самое было и во время предыдущей вспышки - в 1946-м.

Следует отметить, что новая звезда будет видна всего несколько дней.

(Иллюстративное фото.)