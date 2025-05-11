Взяла вину на себя, чтобы «отмазать» друга; тот, будучи пьян, устроил аварию и сбежал

Примерно в 20:30 полиция получила информацию о ДТП на ул. Сколас в Акнисте. Сотрудники Госполиции прибыли на место происшествия, где встретили женщину, пояснившую, что она ехала на автомашине Peugeot в гору, ее ослепило солнце и в результате она съехала с проезжей части, наехала на защитный барьер и врезалась в дерево.

При разговоре с женщиной ощущался сильный запах алкоголя изо рта. Ей провели проверку концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе, показавшую 1 промилле. Выяснилось также, что у женщины нет водительских прав.

Она признала свою вину, заявив, что была в машине одна, но стражи закона ее рассказу не поверили. Осмотрев аварийную машину, они заподозрили, что за рулем был кто-то другой. При опросе прохожих подтвердилось, что это был мужчина, который после ДТП куда-то ушел. Его подруга взяла вину на себя, опасаясь, что у друга проблем будет больше.

Сотрудники полиции прибыли к мужчине домой, причем обнаружилось, что у него концентрация алкоголя в организме составляет 2,63 промилле, а водительских прав у него, как и у подруги, тоже нет. Мужчина задержан и доставлен в полицейский участок, против него начат уголовный процесс за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без прав, а также процессы об административном правонарушении - в связи с ДТП и оставлением места происшествия.