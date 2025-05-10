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В Киеве идет встреча «коалиции желающих» с участием Мерца

© Deutsche Welle 10 мая, 2025 14:58

Мир 0 комментариев

Лидеры Германии, Франции, Великобритании, Польши и Украины почтили в Киеве память украинцев, погибших в результате российского вторжения. В ходе визита европейцев в Украину ожидаются важные решения.

В Киеве проходит встреча "коалиции желающих" - партнеров Украины, готовых продолжать военную помощь в обороне от российской военной агрессии. После прибытия в столицу Украины утром в субботу, 10 мая, канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz), президент Франции Эмманюэль Макрон, а также премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск почтили память погибших в результате российского вторжения.

Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской и в присутствии роты украинского почетного караула лидеры европейских стран зажгли поминальные свечи у временного мемориала на площади Независимости и почтили память погибших минутой молчания. 

Канцлер ФРГ пригрозил РФ ужесточением санкций

Мерц пригрозил России последствиями, если та откажется от 30-дневного прекращения огня в Украине и переговоров о мирном урегулировании. "Тогда последует масштабное ужесточение санкций и дальнейшая масштабная помощь Украине", - заявил он в интервью корреспонденту газеты Bild в Киеве. По его словам, президент США Дональд Трамп уже теряет терпение в отношении президента РФ Владимира Путина. В Кремле должны ответить на предложение о долгосрочном прекращении огня, добавил немецкий канцлер.

Ранее в тот же день европейские политики прибыли на главный железнодорожный вокзал в Киев, где их встретили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава офиса президента Украины Андрей Ермак. "Ожидаем важные решения и дальнейшее "цементирование" европейской солидарности и поддержки Украины", - прокомментировал визит европейских лидеров глава украинского МИДа. Ермак в свою очередь заявил: "Много работы, немало тем для обсуждения. Необходимо заканчивать эту войну справедливым миром. Необходимо заставить Москву пойти на прекращение огня". 

Первый визит в Украину нового канцлера ФРГ

Для Мерца это первый визит в Украину в качестве канцлера, на этот пост он был избран в начале текущей недели. "Мы  будем стоять в Киеве в знак солидарности с Украиной" в свете продолжающегося российского вторжения, написал Мерц в Х. Он также подтвердил, что все четыре страны поддерживают инициативу президента США Дональда Трампа о 30-дневном перемирии в войны, и призвал РФ согласиться на полное и безусловное прекращение огня как предпосылку для переговоров о справедливом и прочном мире. Мерц пообещал расширять поддержку Украины и "усиливать давление на российскую военную машину".

Визит проходит на следующий день после масштабного военного парада в Москве, для участия в котором в Россию прибыли лидеры десятков стран, в том числе, руководитель КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

 Встречи "коалиции желающих" в Киеве

Зеленский сообщил накануне о встречах так называемой "коалиции желающих" 10 мая в Киеве. "В Украине мы также готовимся к встрече с лидерами коалиции желающих, впереди - серьезная работа. Нам нужна эта коалиция, и она должна быть достаточно сильной, чтобы гарантировать безопасность в соответствии с нашим общим видением", - подчеркнул Зеленский.

В состав "коалиции желающих" входят, в частности, Германия, Великобритания и Франция. Всего группа включает порядка 30 государств.

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