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Агата Муцениеце о проблемах с алкоголем: «Был миллиард причин пить»

СтарХит 8 мая, 2025 19:10

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Агата тяжело переживала развод с отцом своих детей Павлом Прилучным. Расставание было громким и скандальным. Актриса обвинила бывшего в домашнем насилии.

Несмотря на обвинения, Агата продолжала любить Павла. Она еще долго признавалась в чувствах к нему после развода. Отпустить многолетние отношения было непросто. В свежем выпуске своего подкаста актриса призналась, что едва не стала зависимой от алкоголя на фоне расставания. Звезда безуспешно пыталась заглушить душевную боль.

«Я поняла, что у меня проблемы с контролем при потреблении алкоголя. Не понимаю женщин, которые выпивают два бокала за мяском, и на этом вечер закончен. В смысле? А третий-седьмой бокал не будем, что ли, пить? Зачем тогда пить, если мы пропустили всего по два бокала? У меня это случилось, когда я разводилась. Поняла, что увлеклась очень сильно. Начала топить горе, у меня был миллиард причин пить», — откровенничала она в YouTube-шоу «Догадки Агатки».

К счастью, Муцениеце удалось быстро взять ситуацию под контроль. Сейчас 36-летняя актриса может позволить себе спиртное только в редких случаях.

«Прекратила это дело. Вот я на Новый год выпила. Попивала январь и опять прекратила. Я боюсь, не чувствую грань. Нахрюкивалась? Конечно, на Новый год и пару раз на Мальдивах. Я поэкспериментировала над собой, подумала: „Смогу ли выпить три бокала белого вина?“ Склейка: восьмой бокал! А знаете, что еще ужасно? Я всех вокруг уговариваю. Все подкидываются на мои уговоры, все со мной насвинячиваются. Поэтому у меня с алкоголем разговор короткий. Разрешаю себе только в январе, пока нет работы. А так я не пью!» — смеялась Агата.

Несмотря на трудности, актриса старается придерживаться позитивного настроя. Недавно звезда получила предложение выйти замуж. Ее супругом станет красавец аккордеонист Петр Дранга. Ходят слухи, что Муцениеце уже якобы в ожидании малыша. Звезде потребовалось почти пять лет, чтобы оставить болезненный развод в прошлом.

Павел Прилучный же женился летом 2022 года на Зепюр Брутян. Вскоре после свадьбы возлюбленная подарила ему сына Микаэля. Сейчас вместе с новой семьей актера также живет 12-летний Тимофей. Мальчик отказался оставаться с матерью после развода родителей.

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