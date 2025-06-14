А умных на зарплату 40 тыс. евро в год не найти! Сейму жалуются на тупость чиновников министерства сообщения

Комиссия Сейма заслушала отчет Госконтроля (ГК) о том, каким образом и в каком объеме государственная авиакомпания airBaltic растратила выделенные государством средства и влезла в огромные долги. ГК уделил внимание не столько airBaltic, сколько министерству сообщения, которое должно было контролировать то, как компания использует государственные деньги.

Механизм осуществления власти министерством заключается в том, что оно назначает или увольняет советы предприятий, находящихся под надзором этого министерства, которые, в свою очередь, назначают или увольняют правления предприятий. На бумаге все логично но что-то пошло не так.

«Мы призываем оценить, не следует ли передать надзор за airBaltic другим учреждениям, поскольку заинтересованность и способность министерства сообщения к управлению были недостаточными», — заявил на заседании комиссии член Совета Госконтроля Мартиньш Аболиньш. После этого само министерство сообщения подтвердило готовность отдать контроль над airBaltic любому «покупателю» примерно так же, как в сказке король отдал свою слишком привередливую дочь замуж за первого встречного нищего.

Парламентский секретарь министерства сообщения Гертс Дубкевич и государственный секретарь Андулис Жидковс соревновались в рассказах о том, насколько некомпетентны чиновники министерства как в сфере предпринимательства, так и в авиационной отрасли.

«Если смотреть шире, не только airBaltic, но и коммерческие активы в целом нужно передать для управления какому-то специализированному органу управления», — сказал Дубкевич. По его мнению, нельзя обойтись переходом управления «airBaltic» из Министерства экономики в другое министерство (экономики? финансов?). Нет, министерства вообще не способны управлять коммерческими активами.

«Общественность и, вероятно, также Госконтроль считают, что министерство — это самый умный орган, который должен указывать, что нужно делать, чтобы эта авиакомпания стала более успешной на мировом авиационном рынке, — сказал Жидковс. - Но поймите, что руководители глобальных авиакомпаний такого уровня получают около миллиона евро в год. Чиновники министерства, которые контролируют авиакомпанию, получают, может быть, 40 тысяч евро в год.

Я согласен с тем, что государству нужен другой, более профессиональный надзор за такими активами, которые работают в условиях реальной глобальной конкуренции, но, к сожалению, хорошие вещи стоят дорого. В следующем году нам необходимо сократить расходы на 25 миллионов евро, и мы не можем позволить себе привлечь профессионалов».

Понятно желание министерства избавиться от airBaltic и не только. Депутат Андрис Кулбергс напомнил о своей работе в комиссии по расследованию причин огромного удорожания проекта Rail Baltica и подтвердил, что «министерство сообщений не способно управлять компаниями такого уровня. Она назначает людей, которые только считаются управляющими. Но что происходит дальше? Люди с галочкой, что они управляли крупными компаниями, переходят на аналогичные должности, как будто у них есть опыт, которого у них нет. На самом деле они ничем не управляли, что сами признали на заседаниях моей комиссии».

Председатель комиссии по государственным расходам Гатис Липиньш сообщил, что убытки airBaltic, стремящиеся к миллиарду евро (недавно списанная сумма государственной помощи плюс сумма долга, которую airBaltic должна будет выкупить у кредиторов), в сто раз превышают расходы на нынешний надзор за компанией, который оказался полной фикцией. Мартин Гаусс, много лет управлял компанией без какого-либо контроля и ограничений. Липиньш полагает, что реальный контроль государство могло бы получить, купив надзор за airBaltic в качестве аутсорсинга у зарубежных фирм, которые хоть что-то понимают в авиаперевозках пассажиров. Таким образом, мы будем платить этим проверяющим реальные миллионы евро за обещания защитить нас от убытков, исчисляемых миллиардами евро.

...Невысказанным остался вопрос: а чиновники министерства сообщения так и будут получать по 40 тысяч в месяц? Можно поинтересоваться – за что?