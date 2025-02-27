«А куда делись те 4 цента?» Депозитная система вызывает замешательство, ведь раньше было выгодней

Ответ на этот вопрос дал Раймонд Окманис, председатель правления сети магазинов “Lats”, объяснив, как работает новая система и её экономическую логику.

Зритель обратил внимание на разницу между старой и новой системой депозита:

«Раньше, если я покупал бутылку пива, я мог её сдать и получить обратно 4 цента. Теперь, если я покупаю бутылку за 1 евро, мне нужно доплатить ещё 10 центов в качестве депозита. Когда я сдаю бутылку, я возвращаю эти 10 центов, но куда делись те 4 цента, которые раньше можно было получить?»

Зритель также отметил, что в нынешней системе выгоду получают только те, кто собирает и сдаёт чужие бутылки, в то время как обычный покупатель никакой дополнительной пользы не ощущает.

Как работает новая система?

Раймонд Окманис признал, что наблюдение зрителя справедливо. Он объяснил, что ранее магазины платили потребителям за тару, потому что могли затем продать эти стеклянные бутылки пивоварням. Поэтому цена за стеклотару не была фиксированной:

«Раньше, сдавая бутылку, вы могли получить 4 цента. Некоторые магазины платили даже 6 центов, потому что потом продавали эти бутылки пивоварням дороже и зарабатывали на этом. Теперь такая возможность ликвидирована, так как депозитная система работает по-другому.»

В новой системе потребитель вносит 10 центов в качестве депозита и получает их обратно только при сдаче тары. Формально он не теряет деньги, но, в отличие от старой системы, магазины больше не могут зарабатывать на продаже бутылок, а значит, дополнительной “награды” за сдачу тары больше нет.

Что выгоднее — старая или новая система?

С точки зрения потребителя, новая депозитная система кажется менее выгодной. Раньше, сдавая тару, покупатель мог получить пусть небольшую, но всё же компенсацию. Сейчас он просто возвращает то, что уже заплатил.

Однако с точки зрения защиты окружающей среды система работает гораздо эффективнее, так как стимулирует сдачу всей использованной тары на переработку.