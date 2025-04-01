62,8% компаний не почувствовали сокращения бюрократии

В опросе латвийских компаний, проведенном разработчиком системы управления бизнесом Jumis Pro, выяснилось, что сокращение бюрократического бремени за последние три года почувствовала лишь треть компаний. Так, 5,5% считают, что ситуация значительно улучшилась, а 31,7% заметили небольшие изменения.

Большинство опрошенных представителей компаний придерживаются другого мнения. 42,1% заявили, что в сотрудничестве с контролирующими учреждениями ничего не изменилось, и им по-прежнему приходится выполнять процедуры, без которых можно было бы обойтись или которые можно было бы автоматизировать. Еще 20,7% опрошенных почувствовали увеличение бюрократической нагрузки, так как им пришлось готовить больше отчетов, пояснительных записок или подавать дополнительные документы по сравнению с предыдущими годами. Одним из новых обязательств для бизнеса стал отчет по устойчивости (ilgtspējas ziņojums), который в этом году касается крупных компаний, но в будущем будет обязательным для всех предпринимателей.

«Цель Европейской комиссии – сократить административную нагрузку на компании на 25% в течение пяти лет, а для малых предприятий – даже на 35% – похвальна и должна быть реализована. Особенно с учетом того, что современные технологии достаточно развиты, чтобы максимально автоматизировать выполнение многих административных требований. Об автоматизации стоит серьезно задуматься не только в сотрудничестве бизнеса с государственными учреждениями, но и внутри самих компаний. По данным различных исследований об эффективности работы, во многих профессиях до 40% рабочего времени уходит на выполнение административных задач», – подчеркивает руководитель Jumis Pro Виестурс Слайдиньш.

В начале января премьер-министр Латвии Эвика Силиня определила для правительства четыре приоритета на 2025 год: безопасность, поддержку семей, экономический рост и сокращение бюрократии, чтобы государственное управление стало более доступным для людей. В свою очередь, 12 февраля Европейская комиссия объявила рабочую программу на 2025 год, направленную на повышение конкурентоспособности, улучшение безопасности и укрепление устойчивости экономики ЕС. В рамках этой программы комиссия планирует в течение следующих пяти лет облегчить применение правил ЕС на практике, снизить административную нагрузку и упростить регулирование.

Jumis Pro опросила 397 латвийских предприятий в феврале 2025 года. Среди респондентов 52,4% составляли предприятия с годовым оборотом до 500 000 евро, 16,9% — с оборотом от полумиллиона до миллиона евро, 9,6% — с оборотом 1-2 миллиона евро и 21,2% — компании с оборотом свыше 2 миллионов евро.