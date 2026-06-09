В Латвии прошли испытания дронов-перехватчиков

Разработанные латвийскими предприятиями Origin Robotics и Eraser дроны-перехватчики с сенсором, технологиями искусственного интеллекта и автономного управления способны быстро индентифицировать и перехватывать беспилотные летательные аппараты.

«Эта система не просто дрон. Мы видим вокруг радары, которые обнаруживают цель и передают информацию. Есть системы командования и управления, которые получают эти данные и передают их огневым подразделениям, уничтожающим цель»,

— описал систему руководитель Центра компетенций автономных систем Модрис Кайришс.

Министр обороны Райвис Мелнис напомнил: «Нужно понимать, что невозможно перекрыть абсолютно все, могут оставаться определенные пробелы, но благодаря таким учениям, нашему присутствию в приграничных районах мы будем стараться понять, где и что еще необходимо, чтобы действительно обеспечить жителям Латвии отсутствие поводов для беспокойства».

Международные учения Baltic Zenith 2026 продлятся до 10 июня в волости Ница Южно-Курземского края, на военном авиационном полигоне Юрмалциемса. Их цель — подготовка и профессиональное обучение специалистов ПВО ближнего радиуса действия боевой стрельбе по воздушным целям. В учениях участвуют военнослужащие Латвии, Литвы, Швеции и Канады.