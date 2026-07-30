KM skaidro, ka PMIF projekts «Kultūras dažādības festivāls kā koprades un integrācijas veicinātājs» tiek apturēts līdz galīgā tiesas nolēmuma spēkā stāšanās brīdim kriminālprocesā, kurā biedrības padomes locekle ir apsūdzēta saistībā ar Latvijas valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atbalstīšanu.
KM atzīmē, ka projekta īstenošanas apturēšanas laikā finansējuma saņēmējs nav tiesīgs sākt projekta aktivitātes, uzņemties saistības projektā vai iesniegt finansēšanai ar projekta īstenošanu saistītus izdevumus.
Pēc galīgā tiesas nolēmuma spēkā stāšanās KM kā PMIF deleģētā iestāde atkārtoti izvērtēs visus faktiskos un tiesiskos apstākļus un pieņems lēmumu par projekta turpmāko īstenošanu, tai skaitā par iepriekš uzsāktā projekta līguma izbeigšanas procesa turpināšanu vai citu atbilstošu tiesisku risinājumu.
Projekta kopējā summa ir 99 954 eiro. Kā liecina informācija KM tīmekļvietnē, PMIF finansējums ir 74 966, eiro, savukārt valsts budžeta finansējums ir 24 988. Projekta īstenošana vēl nav sākta, kā arī projektā nav veikti maksājumi.
Biedrības «Gribu palīdzēt bēgļiem» projekts «Kultūras dažādības festivāls kā koprades un integrācijas veicinātājs» mērķis bijis veicināt trešo valstu pilsoņu integrāciju Latvijas sabiedrībā ar mākslas un kultūras aktivitātēm, aptverot dažādus migrācijas posmus, kas noris Latvijas teritorijā.
Atbilstoši informācijai KM mājaslapā, projekta mērķis bija veidot iekļaujošu vidi un sadarbību starp trešo valstu pilsoņiem un vietējo sabiedrību, izmantojot mākslas un kultūras aktivitātes kā koprades un dialoga rīku, to rezultējot kultūras dažādības festivālā.
Pie gaidāmajiem rezultātiem biedrība norādījusi iekļaujošas kultūras un mākslas aktivitātes, kas rezultēsies trīs dienu kultūras dažādības festivālā, kura laikā paredzētas darbnīcas, izstāde, stāstu diskotēka, filmu programma, diskusijas un citi pasākumi, kā arī ilgtspējīga sadarbības programma regulāru iekļaujošu kultūras un mākslas notikumu īstenošanai. Projektu bija iecerēts sākt 1. augustā un noslēgt 2027. gada 31. augustā.
Jau rakstīts, ka biedrības «Gribu palīdzēt bēgļiem» padomes locekle ir Ieva Raubiško. Latgales apgabaltiesa 25. novembrī plkst. 10 no jauna sāks skatīt Raubiško lietu par tīšu nelikumīgas robežas šķērsošanas atbalstīšanu personu grupai.
Pirmās instances tiesa pērn Raubiško piesprieda 200 stundu sabiedrisko darbu. Raubiško, viņas aizstāvji un prokuratūra spriedumu vēlāk pārsūdzēja.
Iepriekš Latgales rajona tiesas tiesnesis Ivars Dzindzuks pēc saīsinātā sprieduma pasludināšanas uzsvēra, ka Raubiško motīvs bijis humānās palīdzības sniegšana, bet tā tikusi veikta ar pretlikumīgām metodēm.
Raubiško tika apsūdzēta par robežas nelikumīgas šķērsošanas organizēšanu, bet tiesa atzina viņu par vainīgu robežas nelikumīgas šķērsošanas atbalstīšanā, līdz ar to sods ir maigāks. Tāpat tiesa ņēma vērā Raubiško līdzdalības pakāpi, viņas vēsturi, kaitīguma pakāpi un kopējo atbildību.
Tiesnesis norādīja, ka viņas izdarītais noziegums atšķiras no daudziem citiem līdzīgiem pārkāpumiem, jo Raubiško nerīkojās mantkārības vadīta, bet viņu motivēja vēlme palīdzēt cilvēkiem.
Prokurore tiesas debatēs lūdza piespriest Raubiško pusotra gada cietumsodu.
Organizācijā «Gribu palīdzēt bēgļiem» aģentūru LETA iepriekš informēja, ka 2023. gada janvārī Raubiško, saņemot atkārtotu lūgumu pēc palīdzības no vairākiem Sīrijas izcelsmes cilvēkiem, kuri ilgstoši atradās pie Latvijas-Baltkrievijas robežas, vērsās Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT). Minētie cilvēki bija vairākkārt šķērsojuši Latvijas-Baltkrievijas robežu ar mērķi lūgt patvērumu un tikuši novirzīti atpakaļ uz Baltkrievijas teritoriju.
Pēc tam, kad ECT bija lēmusi par pagaidu pasākumu ieviešanu attiecībā uz minētajiem patvēruma meklētājiem — viņu neizraidīšanu no Latvijas teritorijas un nodrošināšanu ar pārtiku, ūdeni, apģērbu, medicīnisko palīdzību un pagaidu mājokli, Raubiško kopā ar «Gribu palīdzēt bēgļiem» biedru Egilu Grasmani devās uz Latvijas-Baltkrievijas robežu, lai pārliecinātos, ka tiesas lēmums tiks izpildīts un Sīrijas pilsoņi saņems nepieciešamo humāno palīdzību.
Par šīm darbībām tika ierosināts kriminālprocess, un Raubiško vēlāk tika apsūdzēta par nelikumīgas robežas šķērsošanas organizēšanu personu grupai.
Raubiško norādīja, ka viņa rīkojusies, lai glābtu dzīvības, un ka palīdzība patvēruma meklētājiem nav noziegums. Sastopot minētos cilvēkus, Raubiško un Grasmanis esot sazinājušies ar Valsts robežsardzi un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, lai novērstu draudus cilvēku veselībai un informētu atbildīgās iestādes par viņu atrašanos Latvijas teritorijā.
Savukārt prokuratūras skatījumā Raubiško ECT iesniegusi apzināti nepatiesu informāciju par Sīrijas pilsoņu grupu, kas nelegāli ieradusies Latvijā.
Kā norādījusi apsūdzība, 2023. gada 11. janvārī sarakstē ar Sīrijas pilsoni Raubiško devusi norādījumus Sīrijas pilsoņu grupai nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu, lai varētu paziņot, ka viņi atrodas Latvijas jurisdikcijā, un šādi radītu pamatu ECT pagaidu noregulējuma saņemšanai.
Izpildot Raubiško dotos norādījumus, sīriete un četri viņas tautieši, pret kuriem kriminālprocess izdalīts citā lietvedībā, 11. janvārī tīši nelikumīgi šķērsojuši robežu Robežnieku pagastā, norādījusi apsūdzība.
Pēc fotogrāfiju uzņemšanas Latvijā un to nosūtīšanas Raubiško sīrieši atbilstoši Raubiško dotajiem norādījumiem atgriezušies Baltkrievijas teritorijā gaidīt ECT nolēmumu par pagaidu aizsardzības pasākumu noteikšanu.
Prokuratūras vērtējumā 2023. gada 11. janvārī Raubiško iesniedza ECT apzināti nepatiesu informāciju par Sīrijas pilsoņu grupas atrašanos Latvijas jurisdikcijā, apzinoties, ka informācijas iesniegšanas brīdī šīs personas jau ir atstājušas Latviju un atrodas Baltkrievijas teritorijā.
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