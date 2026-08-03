Paziņojums oficiālajā izdevumā «Latvijas vēstnesis» liecina, ka «Latvijas pasts» 31. jūlijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) iesniedza pasta pakalpojumu tarifu projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar «Universālā pasta pakalpojuma (UPP) tarifu aprēķināšanas metodiku».
Paziņojumā teikts, ka tarifu izmaiņas saistītas ar UPP kvalitātes prasību 2027. gadam maiņu, ekonomiskās un ģeopolitiskās situācijas izmaiņām pasaulē, kas ietekmē ekonomisko situāciju arī Latvijā, kā rezultātā UPP un citu «Latvijas pasta» sniegto pakalpojumu apjomi samazinās un veiktie efektivizācijas pasākumi ne visos gadījumos spēj samazināt izmaksas uz vienu UPP vienību, tā arī pamata izmaksu pieaugumu, tostarp darbaspēka, transporta un starptautisko norēķinu izmaksu pieaugumu, klientu paradumu maiņu, kā arī nepieciešamību nodrošināt visiem iedzīvotājiem gan ģeogrāfiski, gan finansiāli pieejamu UPP.
Uzņēmuma tīmekļvietnē pieejamais tarifu projekts liecina, ka lielākais pieaugums paredzēts smago sīkpaku svarā no 1001 līdz 200 gramiem sūtīšanas tarifos — vienkāršām sīkpakām šajā svara kategorijā tarifs pieaugs no 7,84 eiro līdz 15,47 eiro jeb par 97,3%, ierakstītām sīkpakām — no 9,28 eiro līdz 17,84 eiro jeb par 92,2%, bet apdrošinātām sīkpakām — no 11,35 eiro līdz 21,52 eiro jeb par 89,6%.
Savukārt tarifs samazināsies atsevišķām sīkpakām un pakām. Piemēram, vienkāršām sīkpakām svarā līdz 20 gramiem tarifs samazināsies no 3,22 eiro līdz 3,02 eiro jeb par 6,2%, vienkāršām sīkpakām svarā no 21 līdz 100 gramiem tarifs samazināsies no 3,56 eiro līdz 3,19 eiro jeb par 10,4%, bet ierakstītām pakām svarā no 21 līdz 100 gramiem tarifs samazināsies no 7,01 eiro līdz 6,27 eiro jeb par 10,6%.
Vienkāršām iekšzemes vēstulēm tarifa pieaugums būs no 6,4% līdz 47,2%, ierakstītām vēstulēm — no 28,5% līdz 50,5%, bet apdrošinātām vēstulēm pieaugums būs no 45,9% līdz 56,3%.
«Latvijas pastā» aģentūru LETA informēja, ka uzņēmums iesniedzis SPRK UPP tarifu izmaiņu projektu. Plānots, ka jaunie UPP tarifi stāsies spēkā 2027. gada 1. janvārī.
Uzņēmumā skaidro, ka 2025. gadā «Latvijas pasts» UPP ir sniedzis bez valsts kompensācijas par UPP saistību izpildi, vienlaikus saglabājot nemainīgi plašu pasta un maksājumu pakalpojumu pieejamību visā Latvijā.
Tāpat «Latvijas pasts» turpina mērķtiecīgi ieguldīt attīstībā un pakalpojumu modernizācijā. 2025. gadā uzņēmums ir veicis lielākās investīcijas pēdējos piecos gados — 6,5 miljonu eiro apmērā. Tās novirzītas automatizācijas un digitālo risinājumu attīstībai, infrastruktūras modernizācijai, vides pieejamības uzlabošanai un energoefektivitātes projektiem, kā arī ilgtspējīgas attīstības iniciatīvām un klientu pieredzes pilnveidošanai.
Pasta nozare visā pasaulē saskaras ar UPP pieprasījuma kritumu, kamēr pieprasījums pēc pārējiem pasta pakalpojumiem, tostarp paku piegādes, aug, ko apliecina arī dati par pasta nozari Latvijā. Salīdzinot 2025. gada un 2024. gada rādītājus, vēstuļu sūtījumu skaits samazinājies par 10,6%, bet piegādāto abonēto preses izdevumu apjoms — par 12,3%. Sarūkot tradicionālo pasta sūtījumu — vēstuļu un preses izdevumu — apjomam, pieaug vidējās vienas sūtījumu vienības piegādes izmaksas, jo UPP visiem Latvijas iedzīvotājiem ir jānodrošina par vienotu tarifu neatkarīgi no viņu atrašanās vietas un piegādājamo vienību skaita.
UPP tarifus aprēķina saskaņā ar SPRK noteiktu metodiku, ņemot vērā pakalpojuma nodrošināšanas izmaksas un pieprasījumu. Tarifu projektā ir ņemti vērā izmaksu ietaupījumi, kas izriet no SPRK noteiktajām kvalitātes prasību izmaiņām 2027. gadam, kas ir vērstas uz efektīvāku infrastruktūras izmantošanu.
Plānots, ka vienam no klientu iecienītākajiem pakalpojumiem — vienkāršas vēstules līdz 20 gramiem — nosūtīšanas izmaksas Latvijā pieaugs par 6% līdz 2,50 eiro. Savukārt pārrobežu sūtījumu tarifu izmaiņas ir atkarīgas no galamērķa, un daļā gadījumu šo sūtījumu nosūtīšana kļūs lētāka.
Būtiski — par 139% jeb par 0,64 eiro — palielināsies atlaide, ko piemēro ierakstītiem vai apdrošinātiem sūtījumiem, kas noformēti pašapkalpošanās vietnēs «manspasts.lv» biznesa klientiem un «mans.pasts.lv» privātpersonām. Pēc tarifu stāšanās spēkā tā paredzēta 1,10 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) apmērā.
Izmaiņas gaidāmas arī abonētās preses piegādes tarifos — preses piegādes izdevumi par vienu vienību palielināsies no 0,84 eiro līdz 0,89 eiro jeb par 6%, bet tarifs par kilogramu — no 1,22 eiro līdz 1,24 eiro jeb par 2%. Tā kā faktiskais izmaksu apmērs izdevējiem tiek noteikts atsevišķos Ministru kabineta noteikumos, preses izdevēju faktiskās izmaksas ir atkarīgas no iespējamām izmaiņām šajos noteikumos.
Jau vēstīts, ka «Latvijas pasta» apgrozījums pagājušajā gadā bija 82,706 miljoni eiro, kas ir par 11,8% mazāk nekā 2024. gadā, bet uzņēmums guva peļņu 2,995 miljonu eiro apmērā pretstatā zaudējumiem gadu iepriekš.
«Latvijas pasts» nodrošina pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā. Uzņēmums nodrošina iekšzemes un starptautiskās piegādes, sākot ar e-komercijas un paku sūtījumiem līdz presei, vēstuļu korespondencei un personalizētiem loģistikas risinājumiem. «Latvijas pasts» ir valstij pilnībā piederošs uzņēmums, kurā strādā apmēram 1550 darbinieku.
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