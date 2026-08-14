Oktobrī skatītājiem piedāvāsim pirmos divus sezonas jauniestudējumus:
VĒJDZIRNAVAS
Teātra mākslinieciskais vadītājs Alvis Hermanis iestudē Ingas Ābeles lugu par cilvēkiem un dzīvi mūsdienu Latvijā. Vējdzirnavas jau gandrīz sabrukušas, vai tām vajag spārnus? Kas padara vējdzirnavas par vējdzirnavām – spārni vai maltuve? Un kas atšķir kritienu no lēciena?
Lomās – Gerds Lapoška, Kristīne Krūze, Gundars Āboliņš, Sandra Kļaviņa, Andris Keišs, Jānis Skutelis, Agate Krista, Elita Kļaviņa, Inga Ungure, Liena Šmukste, Kajs Hermanis. Pirmizrāde – 2026. gada 6. oktobrī Lielajā zālē.
TŪLIJA UN DA VINČI. SEPTIŅAS DIENAS.
Režisore Anna Viduleja, jaunā dramaturģe Elīna Vildere, aktieri Vilis Daudziņš un Aminata Grieta Diarra, māksliniece Krista Vindberga-Auzniece ir nodevušies cilvēka dvēseles meklējumiem. Apvienojot tekstu fragmentus no renesanses laikmeta ģēnija Leonardo da Vinči (1452–1519) vairāk nekā 7000 lappušu apjomīgajiem, spoguļrakstā rakstītajiem pierakstiem ar filozofes un kurtizānes Aragonas Tūlijas (1501–1556) traktāta par mīlestību un dienasgrāmatas fragmentiem ir radīta oriģinālluga, kurā šie divi cilvēki sastopas un atklāj mums neierastu pasaules uztveri. Viņi iemīlas un šķiras. Viņa izdos traktātu par mīlestību, viņš uzgleznos darbu, ko pasaule vēlāk pazīs ar nosaukumu «Džokonda». Pirmizrāde – 22. oktobrī Mazajā zālē.
2026. gadā JRT taps vēl divi jauniestudējumi. Novembra vidū Jaunajā zālē režisores lomā atgriezīsies Inga Ungure (Tropa), kura iestudēs Ingmara Bergmana darbu NEUZTICĪGĀ. Savukārt decembra sākumā Mazajā zālē režisors Gatis Šmits kopā ar Baibu Broku veidos izrādi pēc rakstnieces Monikas Helferes romāna BAGĀŽA.
2027. gadu iesāksim ar izrādi ZENTA UN KONSTANTĪNS. Īpaši JRT rakstītā Ingas Ābeles luga uzmanības centrā novieto latviešu rakstniekus-filozofus Zentu Mauriņu un Konstantīnu Raudivi un mēģina atminēt, kas ir šo divu spilgto, neordināro latviešu personību savienības noslēpums un spēks. Galvenajās lomās Jana Čivžele un Andris Keišs. Režisore – Kristīne Krūze.
Sagatavošanā ir vēl vairāki izrāžu projekti:
· DZEJA, DZEJA. Izrāde aicinās skatītājus ielūkoties jaunās paaudzes latviešu autoru dzejas kosmosā. Autori – Gerds Lapoška, Kirils Ēcis un Elīza Dombrovska.
· Alvis Hermanis iecerējis iestudēt skatītāju iemīļotās izrādes DZIMŠANAS DIENAS KŪKA autora Noa Haidla jaunāko lugu GARS UN PUTEKĻI.
· Viļa Daudziņa lielformāta dokumentāla izrāde par Kurzemes čigāniem (romiem).
· Režisors Aiks Karapetjans veidos iestudējumu par armēņu kinorežisoru Sergeju Paradžanovu.
· Sezonas otrajā pusē režisors Gerds Lapoška piedāvās iestudējumu AGRI, VĒLU VAI NEKAD pēc Žana Lika Lagarsa poētiski eksistenciālās lugas. Tas ir lielpilsētā dzīvojoša jauna mākslinieka ceļojums – atgriešanās pie savas ģimenes laukos, lai viņiem pateiktu ko svarīgu.
Jaunā Rīgas teātra 35. sezona ir sākusies ar tradicionālo darbinieku kopbildi. 13. augusta vakarā teātris sagaidīs skatītājus uz pirmajām sezonas izrādēm.
Šobrīd izrādes augustā, septembrī un oktobrī ir gandrīz izpārdotas. Vēl pieejamas biļetes uz izrādi STĀSTS PAR PARSIFALU 20. septembrī (izrāde tiks spēlēta pēdējo reizi), izrādi ĀBEĻZIEDI UPĒ 28., 29., 30., 31. oktobrī, kā arī biļetes uz papildu izrādi KRITIENS AUGŠUP 9. oktobrī.
FOTO Jānis Deinats
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