Otrajā vietā iedzīvotāju vērtējumā ierindojas Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) digitālie pakalpojumi, kurus par veiksmīgākajiem nosaukuši 22% respondentu, bet trešajā vietā ir eParaksts ar 17%. Savukārt Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS) par veiksmīgāko platformu uzskata 6% aptaujāto, bet e-adresi — 1%.
Aptaujas rezultāti atklāj atšķirības starp sieviešu un vīriešu vērtējumu. Sievietes biežāk nekā vīrieši par veiksmīgāko e-pakalpojumu platformu nosaukušas «Latvija.lv» — attiecīgi 36% un 30%. Savukārt vīrieši biežāk izcēluši CSDD digitālos pakalpojumus — attiecīgi 27% un 17%, kā arī eParakstu — attiecīgi 19% un 16%.
«Latvija.lv» augstāk vērtē iedzīvotāji vecumā no 60 līdz 74 gadiem — 37% un 50 līdz 59 gadiem — 36%, savukārt zemākais vērtējums platformai ir 30 līdz 39 gadus vecu respondentu vidū — 28%, bet eParakstu par veiksmīgāko platformu atzinuši 23% respondentu vecumā no 30 līdz 39 gadiem un 20% vecumā no 18 līdz 29 gadiem.
«Helmes Latvia» vadītājs Viesturs Bulāns norāda, ka valsts digitālajos pakalpojumos iegulda nozīmīgus resursus, taču iedzīvotāju vērtējums apliecina, ka ar digitalizāciju vien nepietiek. Cilvēki novērtē tos risinājumus, kas ir vienkārši lietojami, intuitīvi un palīdz ātri sasniegt vēlamo rezultātu. Jo mazāk lietotājam jālauza galva par to, kā sistēma darbojas vai kur atrast vajadzīgo funkciju, un jo ātrāk viņš var paveikt nepieciešamo darbību, jo veiksmīgāks ir e-pakalpojums.
Aptauju veica «Helmes Latvia» un pētījumu centrs «Norstat Latvija» šogad jūnijā. Tajā piedalījās 1000 respondentu no Latvijas vecumā no 18 līdz 74 gadiem.
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