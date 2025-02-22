Звейсалниекс о «Прогрессивных»: «Отправить всех на необитаемый остров, который не жалко»

"У эстонцев много островов, может быть, можно с ними договориться о каком-нибудь необитаемом, который не так жалко, и отвезти туда их всех, пусть перезагружаются, сколько угодно. Можно все корректно - продуктов дать, поставить теплые домики, так сказать, цивилизованно и прогрессивно, электромобили, солнечные панели, пропеллеры".

Что характерно, сторонники у такого предложения есть:

- Они хотят жить хорошо и богато, путешествовать и питаться в лучших ресторанах, как это делали вдохновляющие их Маркс с Лениным. Велосипеды и соевый кофе в съедобных стаканчиках - это всего лишь поза.

- Маск не собирается Марс колонизировать? Там по крайней мере уничтожать нечего.

- Оставить их всех на этом острове с пропеллерами, папками о зеленом коммунизме, флагами прайда... и одним кинжалом. А пятилетку спустя съездить посмотреть, как коммуна процветает.

- Только Сааремаа загаживать не надо. Этот остров мне очень нравится.

- Главное - достаточно много соевого латте, и пусть не высовываются со своего острова.

- И чтобы там не размножались!

Один сторонник "Прогрессивных" все же не побоялся высказаться:

- Зачем уезжать "Прогрессивным", которые представляют собой честную и ответственную политическую силу? Чтобы вместо них пришли жулики и популисты?