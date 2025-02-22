Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 22. Февраля Завтра: Adrians, Arija, Rigonda
Доступность

Звейсалниекс о «Прогрессивных»: «Отправить всех на необитаемый остров, который не жалко»

Редакция PRESS 22 февраля, 2025 18:25

Важно 0 комментариев

Адвокат Артур Звейсалниекс, поделившийся твитом Службы новостей ЛТВ о том, что партия "Прогрессивные" хочет провести переговоры о сферах ответственности партий, когда будет объявлен план "перезагрузки" правительства, отреагировал на него постом, текст которого приводится ниже.

"У эстонцев много островов, может быть, можно с ними договориться о каком-нибудь необитаемом, который не так жалко, и отвезти туда их всех, пусть перезагружаются, сколько угодно. Можно все корректно - продуктов дать, поставить теплые домики, так сказать, цивилизованно и прогрессивно, электромобили, солнечные панели, пропеллеры".

Что характерно, сторонники у такого предложения есть:

- Они хотят жить хорошо и богато, путешествовать и питаться в лучших ресторанах, как это делали вдохновляющие их Маркс с Лениным. Велосипеды и соевый кофе в съедобных стаканчиках - это всего лишь поза.

- Маск не собирается Марс колонизировать? Там по крайней мере уничтожать нечего.

- Оставить их всех на этом острове с пропеллерами, папками о зеленом коммунизме, флагами прайда... и одним кинжалом. А пятилетку спустя съездить посмотреть, как коммуна процветает.

- Только Сааремаа загаживать не надо. Этот остров мне очень нравится.

- Главное - достаточно много соевого латте, и пусть не высовываются со своего острова.

- И чтобы там не размножались!

Один сторонник "Прогрессивных" все же не побоялся высказаться:

- Зачем уезжать "Прогрессивным", которые представляют собой честную и ответственную политическую силу? Чтобы вместо них пришли жулики и популисты?

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 13 реакций
Комментарии (0) 13 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Бросаться профессионалами — большая ошибка»: Латвийская федерация пенсионеров — об отставке Аугулиса

Важно 16:54

Важно 0 комментариев

В федерации не скрывают своего возмущения по поводу решения Силини отправить министра благосостояния Улдиса Аугулиса в отставку и опубликовали на своей странице в "Фейсбуке" соответствующий пост.

В федерации не скрывают своего возмущения по поводу решения Силини отправить министра благосостояния Улдиса Аугулиса в отставку и опубликовали на своей странице в "Фейсбуке" соответствующий пост.

Читать

Браже включила в «черный список» казахского певца; за что?

Важно 16:19

Важно 0 комментариев

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже решила включить в так называемый "черный список", куда входят иностранцы, которым запрещен въезд в страну, казахского певца Жандаурена Аблаева, известного под псевдонимом Jazzdauren.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже решила включить в так называемый "черный список", куда входят иностранцы, которым запрещен въезд в страну, казахского певца Жандаурена Аблаева, известного под псевдонимом Jazzdauren.

Читать

Трамп заявил, что Стармер и Макрон «ничего не сделали» для прекращения войны в Украине

Мир 16:09

Мир 0 комментариев

В преддверии визитов обоих лидеров в Белый дом на следующей неделе президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер «ничего не сделали» для прекращения войны в Украине.

В преддверии визитов обоих лидеров в Белый дом на следующей неделе президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер «ничего не сделали» для прекращения войны в Украине.

Читать

«Чудовищный шедевр»: скандальную оперу поставил в ЛНО Алвис Херманис

Важно 16:07

Важно 0 комментариев

Эта опера вызвала грандиозный скандал ещё до своей премьеры в 1905 году в Дрездене и долго запрещалась цензурой. Кому, как не Алвису Херманису, известному своими бунтарскими настроениями, взяться за такую работу в наше сумеречное время. Казалось бы, известный библейский сюжет - что нового тут скажешь и как его переосмыслишь?  Однако, интрига крепко держит зрителя весь спектакль и не отпускает до самого финала. "Саломея", Рихард Штраус - премьера на сцене Латвийской Оперы...

Эта опера вызвала грандиозный скандал ещё до своей премьеры в 1905 году в Дрездене и долго запрещалась цензурой. Кому, как не Алвису Херманису, известному своими бунтарскими настроениями, взяться за такую работу в наше сумеречное время. Казалось бы, известный библейский сюжет - что нового тут скажешь и как его переосмыслишь?  Однако, интрига крепко держит зрителя весь спектакль и не отпускает до самого финала. "Саломея", Рихард Штраус - премьера на сцене Латвийской Оперы...

Читать

«Ох уж эти маленькие умники…» — пост учительницы вызвал бурю в соцсети; что случилось? (ФОТО)

Важно 15:46

Важно 0 комментариев

Иногда школьники используют весьма творческий подход, выполняя проверочные работы, пишет Tautaruna.nra.lv.

Иногда школьники используют весьма творческий подход, выполняя проверочные работы, пишет Tautaruna.nra.lv.

Читать

После морозной ночи обещают солнечное воскресенье

Важно 15:24

Важно 0 комментариев

В ночь на воскресенье температура воздуха в Латвии снизится до -7 градусов, а местами на востоке страны - даже до -13 градусов, при этом в воскресенье будет преимущественно сухо и солнечно, как прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ночь на воскресенье температура воздуха в Латвии снизится до -7 градусов, а местами на востоке страны - даже до -13 градусов, при этом в воскресенье будет преимущественно сухо и солнечно, как прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать