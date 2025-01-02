Жёлтое предупреждение о сильном снегопаде: в Латвию идёт зима

Дороги на отдельных участках станут скользкими, во время снегопада ухудшится видимость. Синоптиками объявлено желтое предупреждение о сильном снегопаде с 10 до 14 часов.

Северо-западный, западный ветер от умеренного до умеренно-сильного в порывах будет достигать скорости 15-19 метров в секунду, утром на морском побережье - до 20 метров в секунду.

Несмотря на то, что максимальная температура воздуха на большей части страны будет в пределах 0…+5 градусов, в течение дня с приходом более холодных воздушных масс она постепенно начнет снижаться.