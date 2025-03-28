Жизнью в ЕС довольны? Опрос латвийцев

Данные зимнего опроса сведены в четыре блока: роль ЕС и глобальные вызовы, ключевые приоритеты и ценности граждан, восприятие Европейского парламента (ЕП), ЕС и членства в ЕС, информация о ЕС и ЕП.

В Латвии 67 % респондентов считают, что членство в ЕС принесло стране пользу, а 26 % не видят никакой пользы от ЕС для Латвии.

Отвечая на вопрос о том, каковы основные причины, по которым люди считают, что членство в ЕС принесло Латвии пользу, респонденты отметили, что ЕС способствует сохранению мира и укреплению обороны. Они считают, что ЕС предоставляет больше возможностей для трудоустройства, а членство в ЕС улучшает сотрудничество Латвии с другими членами блока.

Менее половины, или 42 %, жителей Латвии имеют положительные ассоциации с образом ЕС. Еще 42 % имеют нейтральные ассоциации, а 15 % - негативные ассоциации.

У 56 % респондентов образ ЕП вызывает нейтральные ассоциации, у 25 % - положительные, а у 14 % латвийцев - отрицательные ассоциации.

На вопрос о том, хотели бы они, чтобы ЕП играл более заметную роль, 57 % респондентов ответили утвердительно, а 25 % считают наоборот. 8 % респондентов отметили, что хотели бы, чтобы роль ЕП осталась неизменной.

В опросе, который проводился в Латвии с 9 по 29 января, приняли участие 1005 человек в возрасте от 15 лет и старше, а в целом по ЕС - 26 354 гражданина Европы.