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Жизнью в ЕС довольны? Опрос латвийцев

© LETA 28 марта, 2025 08:35

Новости Латвии 0 комментариев

Более половины или 59% жителей Латвии считают, что действия Европейского союза (ЕС) влияют на их повседневную жизнь, 39% с этим не согласны, свидетельствуют данные зимнего опроса "Eurobarometer.

Данные зимнего опроса сведены в четыре блока: роль ЕС и глобальные вызовы, ключевые приоритеты и ценности граждан, восприятие Европейского парламента (ЕП), ЕС и членства в ЕС, информация о ЕС и ЕП.

В Латвии 67 % респондентов считают, что членство в ЕС принесло стране пользу, а 26 % не видят никакой пользы от ЕС для Латвии.

Отвечая на вопрос о том, каковы основные причины, по которым люди считают, что членство в ЕС принесло Латвии пользу, респонденты отметили, что ЕС способствует сохранению мира и укреплению обороны. Они считают, что ЕС предоставляет больше возможностей для трудоустройства, а членство в ЕС улучшает сотрудничество Латвии с другими членами блока.

Менее половины, или 42 %, жителей Латвии имеют положительные ассоциации с образом ЕС. Еще 42 % имеют нейтральные ассоциации, а 15 % - негативные ассоциации.

У 56 % респондентов образ ЕП вызывает нейтральные ассоциации, у 25 % - положительные, а у 14 % латвийцев - отрицательные ассоциации.

На вопрос о том, хотели бы они, чтобы ЕП играл более заметную роль, 57 % респондентов ответили утвердительно, а 25 % считают наоборот. 8 % респондентов отметили, что хотели бы, чтобы роль ЕП осталась неизменной.

В опросе, который проводился в Латвии с 9 по 29 января, приняли участие 1005 человек в возрасте от 15 лет и старше, а в целом по ЕС - 26 354 гражданина Европы.

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