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В субботу в Латвии в автоавариях погиб один человек и 16 пострадали

© LETA 30 марта, 2025 14:30

ЧП и криминал 0 комментариев

За прошедшие сутки в Латвии было зарегистрировано 93 ДТП, в результате которых один человек погиб и 16 получили травмы, как информирует Госполиция.

29 марта около 20:45 в полицию поступила информация о том, что в Смилтенском крае произошло ДТП. Согласно первоначальной информации, в Вирешской волости Смилтенского края на шоссе V411 (Велена - Виреши) мужчина, управлявший автомобилем Mercedes-Benz, наехал на мужчину, возможно, лежавшего на проезжей части и погибшего на месте происшествия. Госполиция начала в связи со случившимся уголовный процесс, точные причины ДТП выясняются.

В Риге за субботу зарегистрировано восемь аварий, в них пострадало восемь человек. В Земгале в трех ДТП получили травмы четыре человека, в Латгалии и Видземе было по два пострадавших. Пятеро потерпевших были пешеходами, еще пятеро - велосипедистами.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала 14 водителей - девять в Риге, троих в Видземе, по одному в Земгале и Курземе. В Латгалии был задержан один водитель, употреблявший наркотики. Против восьми водителей начат уголовный процесс, в результате которого у них конфискуют автомашины или взыщут их стоимость.

В субботу было оформлено 224 протокола за превышение скорости: 22 - в Риге, 71 - в Видземе, 51 - в Курземе, 44 - в Земгале и 36 - в Латгалии.

Всего полиция вчера оформила 548 протоколов за нарушения ПДД.

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