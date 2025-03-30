Апрель начнется с теплой погоды, но в конце следующей недели еще возможен снег

Первая половина следующей недели еще будет теплой, но к ее концу станет прохладнее - во многих местах в темное время суток ожидаются морозы, днем тоже будет не более 10 градусов тепла.

В понедельник ожидается переменная облачность, однако небольшой дождь пройдет лишь ночью в западных районах. Из-за слабого ветра ночью в отдельных районах образуется туман и ухудшит видимость. Ночью похолодает до +2...+6 градусов, в восточных районах местами столбик термометра приблизится к нулевой отметке. Зато днем будет тепло - воздух прогреется до +13...+18 градусов, на побережье до +7...+12 градусов.

В последующие дни будет сухая, иногда солнечная погода. В ночь на вторник и утром 1 апреля в отдельных районах образуется туман. Будет дуть слабый ветер, лишь во вторник к середине дня усилится северо-западный и западный ветер. Ночью ожидается снижение температуры воздуха до 0...+4 градусов, днем будет от +12 до +17 градусов, на побережье от +6 до +10 градусов.

В пятницу и в следующие выходные северо-западный и северный ветер усилится, на территорию страны придут холодные воздушные массы. Небо все чаще будет закрыто облаками, которые принесут осадки, ожидается даже небольшой снег. Ночью будет похолодание ниже 0 градусов, днем температура не будет превышать +5 градусов.