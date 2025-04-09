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Жирная печень: новая напасть косит людей

© LETA 9 апреля, 2025 12:35

Новости Латвии 0 комментариев

Международный день здоровья печени, известный как Всемирный день печени, отмечается ежегодно 19 апреля. Готовясь к нему, специалисты отрасли хотят повысить осведомленность общественности о важности здоровья печени и популяризировать профилактические мероприятия для предупреждения заболеваний печени.

11 апреля Центральная лаборатория проведет конференцию "Печень - лаборатория энергии для врачей и специалистов здравоохранения".

Главная тема Всемирного дня печени в 2025 году - это продукты питания с акцентом на важности сбалансированного питания для поддержания здоровья печени. Инициатива призывает обратить внимание на то, как здоровое питание может служить профилактическим средством от заболеваний печени, например, для предупреждения наиболее распространенного сегодня стеатоза печени, или жирового гепатоза, который в народе также называют жирной печенью.

Жировой гепатоз затрагивает и взрослых, и молодежь. Это заболевание возникает, когда в клетках печени накапливается чрезмерное количество жира. Хотя на ранних стадиях жирная печень не вызывает явных симптомов, в долгосрочной перспективе она может привести к циррозу печени, печеночной недостаточности и повысить риск рака печени.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), глобальное распространение неалкогольной жировой болезни печени в мире затрагивает 30,2% популяции.

Чаще всего жирная печень встречается у людей с метаболическим синдромом, включающим ожирение, сахарный диабет 2-го типа и гипертензию, или повышенное артериальное давление. Среди мужчин она более распространена и затрагивает 36,6% по сравнению с женщинами - 25,5%.

Развитие ожирения печени вызвано несколькими факторами, например, чрезмерным употреблением алкоголя.

Вторым видом заболевания является неалкогольный жирный гепатоз, который возникает в результате нарушения обмена веществ вследствие нездорового питания - чрезмерного потребления насыщенных жиров, быстрых углеводов и подслащенных напитков.

Малоподвижный образ жизни также замедляет обмен веществ и способствует накоплению жира.

(Diena)

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