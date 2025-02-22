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Жалоба мамы: сыну в школе по-прежнему приходится учить русский язык

Neatkarīgā Rīta Avīze 22 февраля, 2025 11:38

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В школах с 2026/27 учебного года начнут постепенно отказываться от русского языка как второго иностранного в основном образовании. Это предусмотрено одобренными правительством поправками к правилам Кабмина "О стандарте государственного основного образования и образцах программ основного образования". Школам вменено в обязанность постепенно заменять русский язык одним из официальных языков ЕС, пишет Tautaruna.nra.lv.

Кроме того, в мае прошлого года вступили в силу поправки к Закону об образовании, согласно которым учащиеся могут письменно отказаться от освоения русского языка как второго иностранного уже сейчас.

Однако, как сообщают родители, на бумаге многое выглядит красиво, а реальность совсем не такова.

"Сыну в школе по-прежнему приходится учить русский язык. Логично, что по этому предмету он - король двоек, потому что не хочет учиться и не понимает, чего ради это надо делать. Да, у него в этом возрасте есть своя позиция по отношению к войне и "русскому миру" тогда и теперь. Но школа отказывается искать решение, хотя родители тоже этого хотят", пишет в соцсети "Х" Aggy. По ее словам, на собраниях этот вопрос поднимался многими родителями, но школа и в ус не дует.

Комментариев к ее посту довольно много. Вот некоторые из них:

- Дочь в основной школе 3 года учила русский язык, в этом году начала учить немецкий вместе с теми, кто уже учил немецкий как третий иностранный, так как в школе других вариантов не было.

- Многие здесь за то, что языки пригодятся. Согласна. Но нельзя ребенку навязывать то, что ему противно. Все равно ничему не научится. Дочери противен не сам язык, а то, что он символизирует.

- Мне тоже казалось, что в нашей огромной школе будет очень много тех, кто откажется, но в конце концов это было всего 30 учащихся. И все равно решение было только такое: эти учащиеся начали учить немецкий вместе с теми, кто уже несколько лет его осваивал, причем по той же самой программе.

- Я понимаю желание родителей и детей, но школе, вероятно, трудно/невозможно найти тех, кто будет обучать другому иностранному языку.

- Думаю, проблема в том, что школа не может найти учителя немецкого или какого-то другого языка. Знаю, что одна из топовых рижских гимназий с большим трудом получила дополнительного учителя немецкого. Учителей просто нет!

- Молодец парень - дураком был, дурак сейчас и останусь дураком на век!

- У меня почти 10 лет назад, когда я учился в средней школе, была совершенно такая же позиция по отношению к этому языку/стране и людям. Сегодня я жалею, что делал так. Любой язык (даже русский) и его знание очень пригодятся в дальнейшей жизни, особенно в наших широтах.

- Лиана Ланга, вот где был бы смысл от твоей деятельности. А не так, как сейчас: сначала выучить русскому языку на деньги налогоплательщиков, а потом публично стыдить за его использование.

- У меня оба ребенка выучили в совершенстве русский язык, потому что мы специально инвестировали в русскую няню 50 тысяч евро. Пару дней назад мною был задан вопрос (им 18 и 21 год), не жалеют ли они, что выучились. Сказали, что совсем нет.

- Можно отрицать очевидное, однако Россия географически всегда будет нашим соседом, а язык соседей полезно знать, если есть мысль здесь остаться.

- Расскажи, для чего пригодится русский язык. В Ютубе можно освоить разные хитрости в плане DIY. Особенно полезно для парней. В соседних странах тоже не все знают английский. Там бывали ситуации, когда спасает только знание русского.

 

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