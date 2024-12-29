За сутки в ходе полицейских рейдов проверено более 9400 водителей

Из десяти остановленных водителей, употреблявших алкоголь, у двоих концентрация спирта была от 0,5 до 1 промилле, еще у двоих - от 1 до 1,5 промилле, а у шести - свыше 1,5 промилле, за что предусмотрена уголовная ответственность и конфискация транспортного средства либо взыскание денежной суммы, соответствующей его стоимости.

Больше всего нетрезвых водителей в субботу выявлено в Рижском регионе - шестеро, был также один водитель, употребивший наркотики. В Латгальском регионе не был обнаружен ни один пьяный водитель автомобиля или мотоцикла.

Госполиция планирует продолжить применение усиленных мер по контролю уличного движения до 2 января.

Стражи закона призывают каждого участника дорожного движения быть ответственным и уберечь себя и других от последствий необдуманных поступков, а также обращаются ко всем с просьбой не оставаться равнодушными и сообщать о случаях, когда близкий человек садится за руль в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотиков.