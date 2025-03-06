Южнокрейские ВВС отбомбились по своему же городу. Есть постарадавшие

По данным военных, истребители «аномально» сбросили авиабомбы в 10:04 утра (04:04 по Москве) за пределами полигона, где проходили учения с боевой стрельбой.

В результате случившегося ранения получили восемь человек, их госпитализировали, сообщает Reuters, ссылаясь на данные пожарной службы. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое. У большинства раненых диагностировали переломы костей.

Из-за инцидента повреждены церковь и шесть других зданий, а также грузовой автомобиль, пишет «Рёнхап».

Агентство News1 опубликовало фотографии, на которых видны поврежденные церковь и жилой дом.