В июне в Латвии зарегистрировано 958 новорожденных, что на 4,6%, или 46 детей, меньше, чем в июне 2025 года. Среди них 504 мальчика и 454 девочки.

В первые шесть месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 13 384 умерших, что на 1,1% (142 человека) больше, чем за первые шесть месяцев 2025 года, когда было зарегистрировано 13 242 умерших.