Особенно заметным снижение стало в последние несколько лет. Еще в начале 2023 года в Латвии насчитывалось 359 023 ребенка, в 2024-м — 351 768, в 2025-м — 343 504. За три года страна потеряла почти 25 тысяч детей и подростков, то есть около 7% детского населения.
Если посмотреть на более длительный период, картина еще выразительнее. В 2010 году в Латвии было 375 015 жителей в возрасте до 17 лет. К началу 2026-го их стало на 40,7 тысячи меньше — сокращение составило почти 11%.
При этом сокращается и взрослое население. В начале 2026 года жителей старше 17 лет насчитывалось около 1,51 млн, тогда как в 2010 году — почти 1,75 млн. Поэтому доля детей в общей численности населения не падает столь же стремительно, как их абсолютное количество: демографическое сокращение затрагивает практически все возрастные группы.
Однако распределены дети по Латвии очень неравномерно. Карта их доли в населении самоуправлений показывает хорошо заметную закономерность: самые «молодые» территории страны сосредоточены прежде всего в Пририжье. Здесь доля семей с детьми существенно выше, чем во многих отдаленных краях Латвии.
Абсолютным лидером выглядит Марупский край — самое «молодежное» самоуправление Латвии. Высокая доля детей характерна и для других быстро растущих территорий вокруг Риги. Это во многом объясняется тем, что именно в пригородные районы столицы в последние десятилетия переезжали молодые семьи, покупавшие или строившие жилье.
В результате демографическая карта Латвии становится все более контрастной. С одной стороны — Пририжье с новыми жилыми кварталами, молодыми семьями и сравнительно высокой долей детей. С другой — значительная часть регионов, где население не только сокращается, но и стареет.
И общая тенденция пока остается однозначной: после небольших колебаний в 2018–2023 годах число детей в стране пошло вниз особенно быстро. Только за 2024–2026 годы оно сократилось более чем на 17 тысяч человек. Для школ и детских садов, особенно за пределами Риги и ее пригородов, эта демографическая арифметика в ближайшие годы будет иметь вполне практические последствия.
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