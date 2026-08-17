Особенно заметным снижение стало в последние несколько лет. Еще в начале 2023 года в Латвии насчитывалось 359 023 ребенка, в 2024-м — 351 768, в 2025-м — 343 504. За три года страна потеряла почти 25 тысяч детей и подростков, то есть около 7% детского населения.

Если посмотреть на более длительный период, картина еще выразительнее. В 2010 году в Латвии было 375 015 жителей в возрасте до 17 лет. К началу 2026-го их стало на 40,7 тысячи меньше — сокращение составило почти 11%.