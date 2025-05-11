"Главный аргумент прост и принципиален: критика государства и защита прав нацменьшинств не могут быть основанием для профессиональных запретов и санкций.

Это вопрос не только про меня, но и про свободу слова для всех, кто не боится говорить.

Благодарю коллег — юристов и адвокатов из разных стран — за поддержку, солидарность и ценные советы. Без независимости юридического защитника и возможности максимально эффективно представлять интересы клиента правосудие не работает", - говорится в ее посте.

Напомним, что коллегия присяжных адвокатов отказала Кривцовой в допуске к сдаче адвокатского экзамена.

"Пишут, что высокой квалификации недостаточно, нужна ещё хорошая репутация. А времена сейчас тяжелые, поэтому подача неприятных конституционных исков, высказывание неприятного юридического мнения, успешные жалобы в ООН - это все, конечно, портит репутацию. Ну что ж, хороший правозащитный кейс. Встретимся в суде", - прокомментировала ситуацию Кривцова.