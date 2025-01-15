Все учреждения должны быть готовы к постоянную реагированию на элементы гибридной войны: Ринкевич

Ринкевич информировал премьера о состоявшемся 14 января в Хельсинки саммите НАТО по Балтийскому морю. По словам президента, принятые на саммите решения абсолютно необходимы для защиты критической инфраструктуры в Балтийском море. Ринкевич подчеркнул, что Латвия будет участвовать в миссии НАТО по охране Балтийского моря и оказывать ей поддержку.

"Мы обсудили с премьер-министром необходимость пересмотреть нашу нормативную базу, чтобы Латвия могла действовать так же, как Финляндия в о время декабрьского инцидента с [подводным кабелем]. [...] Мы продолжим работать с нашими союзниками, чтобы своевременно реагировать на подобные события и минимизировать их", - сказал президент.