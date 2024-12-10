Вентспилс — дружественный для детей город, самоуправление которого оказывает всестороннюю поддержку малообеспеченным жителям Вентспилс Редакция PRESS 10 декабря, 2024 15:41 Вентспилс

Вентспилс - отличное место как для жизни, так и для семейного отдыха с детьми. Это звание городу дают не только великолепные детские городки и организованные в них мероприятия для самых маленьких вентспилсчан и гостей города, но и проведенные в городе усовершенствования - созданные специально для семей с детьми автостоянки, светодиодное освещение в Детском городке и установленные краны с питьевой водой, благодаря которым можно не только утолить жажду, но и наполнить бутылку водой, чтобы освежиться в летние жаркие дни, специальные качели для мамы с малышом и т. д.

Кроме того, посещая вместе с детьми Вентспилс, вы сможете воспользоваться расположенными по всему городу – в парках, скверах и внутриквартальных дворах - привлекательными развивающими детскими игровыми площадками, число которых в городе уже достигло 38, причем рядом с ними установлены скамейки для отдыха родителей. Следует отметить, что все игровое оборудование регулярно проходит проверку, сертифицируется и признано безопасным для детей.

Чтобы сделать Вентспилс самым дружественным для детей городом Латвии, в ходе ежегодного опроса жителей было предложено подать предложения о желаемых усовершенствованиях в сфере здравоохранения детей, городской инфраструктуры, образования, социальной помощи, а также отдыха и развлечений. В результате самоуправление в соответствии со своими возможностями постепенно вносит улучшения в городскую среду с участием населения.

И, конечно же, нельзя не упомянуть популярный фотоконкурс малышей, который проводится четыре раза в год: зимой, весной, летом и осенью. В конкурсе может принять участие любой желающий - как вентспилсчанин, так и гость Вентспилса. Однако, поскольку это фотоконкурс малышей, фотографируемый ребенок должен быть не старше трех лет и фотоснимок должен быть сделан на фоне какой-то узнаваемой достопримечательности Вентспилса.

Конкурс оценивает жюри, и победителям присуждаются три приза: обладатель первого места получает 100 евро, второго места - 70 евро, а бронзовый призер удостаивается награды в 50 евро. Все победители в качестве дополнительного подарка получают право на посещение Парка водных приключений для всей семьи.

Несмотря на то что конкурс проводится уже несколько лет, он неизменно пользуется большим успехом у семей.

Фотоконкурс продлится до 28 февраля 2025 года. Подать заявку можно, отправив фотографии на электронную почту: mazulis@ventspils.lv.

Вентспилсское самоуправление в течение нескольких лет первоочередное внимание уделяет оказанию помощи малозащищенным жителям города - нуждающимся и малообеспеченным домохозяйствам, сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, пожилым людям и инвалидам.

В общей сложности самоуправление предоставляет 28 видов пособий, предназначенных для различных жизненных ситуаций, таких, например, как покрытие медицинских расходов, для детей, поступающих в школу, для талантливых студентов, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Следует отметить, что уже в 2023 году самоуправление увеличило все социальные пособия.

Из имеющихся в самоуправлении пособий наиболее востребованными среди населения являются следующие:

* пособие пенсионерам и лицам с инвалидностью для приобретения медикаментов и медицинских изделий в размере 50 евро в год, на которое самоуправление выделило в этом году более 150 тысяч евро;

* единовременное пособие на лечение и протезирование зубов в размере 70 евро в год (при плановом финансировании более 7 тысяч евро в год).

В свою очередь, наибольшее финансирование самоуправление выделило на праздничные пособия – на Пасху и Рождество, на эти пособия предусмотрено свыше 480 тысяч евро.

Информируем, что уже с середины ноября Социальная служба начала прием заявлений на получение Рождественского пособия.

Более подробную информацию о возможностях социальной поддержки и других новостях жители Вентспилса могут получить в Социальной службе города на ул. Райня, 10, тел. 63601210, или в Парвентском отделении Социальной службы на ул. Талсу, 39, тел. 63663001, а также на сайтах самоуправления и Социальной службы города Вентспилса, на странице в социальной сети Facebook.