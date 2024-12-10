Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 17. Декабря Завтра: Hilda, Teiksma

Вентспилс — дружественный для детей город, самоуправление которого оказывает всестороннюю поддержку малообеспеченным жителям

Вентспилс Редакция PRESS 10 декабря, 2024 15:41

Вентспилс

Вентспилс - отличное место как для жизни, так и для семейного отдыха с детьми. Это звание городу дают не только великолепные детские городки и организованные в них мероприятия для самых маленьких вентспилсчан и гостей города, но и проведенные в городе усовершенствования - созданные специально для семей с детьми автостоянки, светодиодное освещение в Детском городке и установленные краны с питьевой водой, благодаря которым можно не только утолить жажду, но и наполнить бутылку водой, чтобы освежиться в летние жаркие дни, специальные качели для мамы с малышом и т. д.

Кроме того, посещая вместе с детьми Вентспилс, вы сможете воспользоваться расположенными по всему городу – в парках, скверах и внутриквартальных дворах - привлекательными развивающими детскими игровыми площадками, число которых в городе уже достигло 38, причем рядом с ними установлены скамейки для отдыха родителей. Следует отметить, что все игровое оборудование регулярно проходит проверку, сертифицируется и признано безопасным для детей.

Чтобы сделать Вентспилс самым дружественным для детей городом Латвии, в ходе ежегодного опроса жителей было предложено подать предложения о желаемых усовершенствованиях в сфере здравоохранения детей, городской инфраструктуры, образования, социальной помощи, а также отдыха и развлечений. В результате самоуправление в соответствии со своими возможностями постепенно вносит улучшения в городскую среду с участием населения.

И, конечно же, нельзя не упомянуть популярный фотоконкурс малышей, который проводится четыре раза в год: зимой, весной, летом и осенью. В конкурсе может принять участие любой желающий - как вентспилсчанин, так и гость Вентспилса. Однако, поскольку это фотоконкурс малышей, фотографируемый ребенок должен быть не старше трех лет и фотоснимок должен быть сделан на фоне какой-то узнаваемой достопримечательности Вентспилса.

Конкурс оценивает жюри, и победителям присуждаются три приза: обладатель первого места получает 100 евро, второго места - 70 евро, а бронзовый призер удостаивается награды в 50 евро. Все победители в качестве дополнительного подарка получают право на посещение Парка водных приключений для всей семьи.

Несмотря на то что конкурс проводится уже несколько лет, он неизменно пользуется большим успехом у семей.

Фотоконкурс продлится до 28 февраля 2025 года. Подать заявку можно, отправив фотографии на электронную почту: mazulis@ventspils.lv.

Вентспилсское самоуправление в течение нескольких лет первоочередное внимание уделяет оказанию помощи малозащищенным жителям города - нуждающимся и малообеспеченным домохозяйствам, сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, пожилым людям и инвалидам.

В общей сложности самоуправление предоставляет 28 видов пособий, предназначенных для различных жизненных ситуаций, таких, например, как покрытие медицинских расходов, для детей, поступающих в школу, для талантливых студентов, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Следует отметить, что уже в 2023 году самоуправление увеличило все социальные пособия.

Из имеющихся в самоуправлении пособий наиболее востребованными среди населения являются следующие:

* пособие пенсионерам и лицам с инвалидностью для приобретения медикаментов и медицинских изделий в размере 50 евро в год, на которое самоуправление выделило в этом году более 150 тысяч евро;

* единовременное пособие на лечение и протезирование зубов в размере 70 евро в год (при плановом финансировании более 7 тысяч евро в год).

В свою очередь, наибольшее финансирование самоуправление выделило на праздничные пособия – на Пасху и Рождество, на эти пособия предусмотрено свыше 480 тысяч евро.

Информируем, что уже с середины ноября Социальная служба начала прием заявлений на получение Рождественского пособия.

Более подробную информацию о возможностях социальной поддержки и других новостях жители Вентспилса могут получить в Социальной службе города на ул. Райня, 10, тел. 63601210, или в Парвентском отделении Социальной службы на ул. Талсу, 39, тел. 63663001, а также на сайтах самоуправления и Социальной службы города Вентспилса, на странице в социальной сети Facebook.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Продолжать давить, и Россия рухнет»: Браже о новых санкциях. Там было и 11 латвийских танкеров

Важно 20:45

Важно 0 комментариев

"Экономика России - слабое место режима ее лидера Владимира Путина, поэтому Европейский союз должен продолжать санкционное давление на энергетические газовые отрасли, которые являются основным источником финансирования России", - подчеркнула сегодня министр иностранных дел Латвии Байба Браже на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

"Экономика России - слабое место режима ее лидера Владимира Путина, поэтому Европейский союз должен продолжать санкционное давление на энергетические газовые отрасли, которые являются основным источником финансирования России", - подчеркнула сегодня министр иностранных дел Латвии Байба Браже на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Читать
Загрузка

«Мне хотелось плакать!» Перед праздниками мошенники ловят людей на глупости: история обманутой женщины

Важно 19:55

Важно 0 комментариев

Рижанка Винета часто делает покупки в интернете, в том числе и в преддверии праздников, подбирая подарки. Недавно она получила сообщение о доставке посылки, но за нее еще нужно было заплатить. Сделав оплату, после получения она поняла, что ничего подобного не заказывала, рассказывает историю обманутой женщины программа Bez Tabu.

Рижанка Винета часто делает покупки в интернете, в том числе и в преддверии праздников, подбирая подарки. Недавно она получила сообщение о доставке посылки, но за нее еще нужно было заплатить. Сделав оплату, после получения она поняла, что ничего подобного не заказывала, рассказывает историю обманутой женщины программа Bez Tabu.

Читать

Может еще ток пустить? После массового разграбления чипсов предлагаются особые меры по защите елок

Важно 19:31

Важно 0 комментариев

Инцидент в торговом центре "Акрополь", когда посетители разграбили ёлку из чипсов Pringles всколыхнул социальные сети. После него рижане даже стали несколько иначе смотреть на праздничные украшения из разных вкусностей.

Инцидент в торговом центре "Акрополь", когда посетители разграбили ёлку из чипсов Pringles всколыхнул социальные сети. После него рижане даже стали несколько иначе смотреть на праздничные украшения из разных вкусностей.

Читать
Загрузка

Систему e-Veselība ждут перемены: пациентам запретят дважды записываться на одно обследование

Азбука здоровья 19:29

Азбука здоровья 0 комментариев

В электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) уже сейчас можно ознакомиться с результатами лабораторных исследований, также доступен прототип ее мобильного приложения, которое может быть полноценно внедрено в течение следующего года, сообщил в понедельник на пресс-конференции Национальной службы здравоохранения (НСЗ) о новинках ЭСЗ директор НСЗ Арис Каспаранс.

В электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) уже сейчас можно ознакомиться с результатами лабораторных исследований, также доступен прототип ее мобильного приложения, которое может быть полноценно внедрено в течение следующего года, сообщил в понедельник на пресс-конференции Национальной службы здравоохранения (НСЗ) о новинках ЭСЗ директор НСЗ Арис Каспаранс.

Читать

Шольц получил вотум недоверия в бундестаге: в феврале у Германии будет новый канцлер

Важно 19:19

Важно 0 комментариев

Депутаты бундестага (парламента) Германии отказали в доверии правительству Олафа Шольца. В ходе специального заседания, созванного по инициативе самого Шольца, поддержку кабинету выразили 207 из 717 депутатов, 116 воздержались, 394 выступили против.

Депутаты бундестага (парламента) Германии отказали в доверии правительству Олафа Шольца. В ходе специального заседания, созванного по инициативе самого Шольца, поддержку кабинету выразили 207 из 717 депутатов, 116 воздержались, 394 выступили против.

Читать

И дама в шубе с последним айфоном! Посетители ТЦ «Акрополь» разграбили ёлку (ВИДЕО)

Выбор редакции 19:09

Выбор редакции 0 комментариев

О невиданном доселе инциденте сообщают пользователи соцсетей - в торговом центре "Акрополь" посетители прилюдно на глазах охранника разграбили ёлку.

О невиданном доселе инциденте сообщают пользователи соцсетей - в торговом центре "Акрополь" посетители прилюдно на глазах охранника разграбили ёлку.

Читать

Опубликована карта возможной линии фронта в случае Третьей мировой: где там Латвия?

Выбор редакции 19:07

Выбор редакции 0 комментариев

Если Россия решит атаковать страны НАТО, основным направлением, скорее всего, станет Сувалкский коридор, который соединяет Прибалтику с Польшей и отделяет Калининградскую область от Беларуси. Это создаст угрозу для стран Балтии, Финляндии и других членов НАТО. Журнал Newsweek опубликовал карту возможной линии фронта в случае такого развития событий.

Если Россия решит атаковать страны НАТО, основным направлением, скорее всего, станет Сувалкский коридор, который соединяет Прибалтику с Польшей и отделяет Калининградскую область от Беларуси. Это создаст угрозу для стран Балтии, Финляндии и других членов НАТО. Журнал Newsweek опубликовал карту возможной линии фронта в случае такого развития событий.

Читать