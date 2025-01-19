В США запретили ТикТок: и тут тоже одна надежда на Трампа

С субботнего вечера приложение TikTok больше не доступно в магазинах приложений, например, управляемых Apple и Google, а пользователи, пытаясь открыть платформу, видят уведомление о том, что она больше не доступна. Там также отмечается, что избранный президент США Дональд Трамп "указал, что он будет работать над решением, которое позволит восстановить TikTok, когда он вступит должность". Ранее Дональд Трамп обещал дать TikTok отсрочку от блокировки после инаугурации.

"По закону в США запрещена деятельность TikTok", говорится в сообщении, где добавлено: "К сожалению, это означает, что пока вы не можете пользоваться TikTok".

"Мы рады, что президент Трамп указал, что вместе с нами будет работать над решением, которое восстановит доступ к TikTok сразу после его вступления в должность", отмечается в заявлении, ссылающемся на обещание новоизбранного президента Дональда Трампа "спасти" платформу. Трамп вступит в должность президента США в понедельник. TikTok призвал своих пользователей следить за развитием событий.

В субботу в интервью NBC News Трамп признал, что рассматривает возможность дать TikTok дополнительный 90-дневный срок. Трамп, ранее поддержавший запрет на TikTok, сказал, что если все же будет принято решение о дополнительном времени для китайской компании, об этом объявят в понедельник. Ожидается, что руководитель TikTok Шоу Цзы Чу посетит инаугурацию Трампа и займет на ней почетное место.

Уже сообщалось, что Конгресс принял, а президент Джо Байден подписал закон, предусматривающий запрет на TikTok в Соединенных Штатах, если ByteDance его не продаст.

TikTok оспорил этот закон в судах, дойдя до Верховного суда США. В пятницу Верховный суд единогласно постановил оставить в силе федеральный закон, по которому ByteDance обязан продать TikTok, иначе платформа будет запрещена на территории США.

Верховный суд признал, что риск для национальной безопасности, связанный с тем, что TikTok принадлежит китайской стороне, выше, чем опасения по поводу ограничения свободы слова этого приложения или его 170 миллионов пользователей в США.

Ранее допускалось, что администрация Байдена оставит выполнение постановления Верховного суда на усмотрение администрации Трампа, поскольку она начинает работу за день после вступления запрета в силу.

Эксперты также отмечают, что закон не требует от TikTok полностью закрывать платформу, поэтому пока не ясно, отказалась ли компания добровольно от работы или же не смогла продолжать предоставлять услугу из-за утраты технической поддержки. Закон устанавливает, что запрещенный контент не должен распространяться в магазинах приложений и через провайдеров услуг хостинга интернет-контента.

И демократы, и республиканцы, а также представители разведслужб высказывали обеспокоенность, что китайские власти могут заставить ByteDance передать им данные американских пользователей или склонить компанию к продвижению контента, выгодного Пекину, и ограничению нежелательных ему материалов. TikTok отрицал утверждения о том, что платформу можно использовать как инструмент китайского правительства, и заявил, что не передавал данные американских пользователей китайским властям.

Правительство США не приводило публичных доказательств того, что TikTok делился пользовательскими данными в США с китайским правительством или влиял на алгоритм компании, формирующий контент для американской аудитории.

В нескольких штатах США действуют ограничения и запреты на использование TikTok на устройствах государственных учреждений.