В рижском ресторане официантов заменили на роботов

Главные причины внедрения роботов в ресторанный бизнес — это экономия и эффективность.

Кстати, мнения людей разделились. Одни восхищаются технологическими достижениями и отмечают, что роботы создают особую атмосферу современности. Другие же считают, что ни одна машина не сможет заменить теплоту общения с живыми официантами.

В Латвии роботы в ресторанах пока воспринимаются как нечто экзотическое. Однако специалисты прогнозируют, что в ближайшие годы они станут обычным явлением, особенно в крупных городах.

Внедрение роботов в ресторанный бизнес в Латвии — лишь часть глобального тренда автоматизации. Ожидается, что через пять лет в странах с высокой стоимостью труда роботы-помощники будут обычным явлением в кафе и в ресторанах. А через 10-20 лет они почти полностью заменят персонал обслуживания. За людьми будет контроль и креативность.