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В Риге совершен дерзкий вооруженный налет. Полиция объявила план перехвата «Капкан» (Дополнено) (1)

Редакция PRESS 29 апреля, 2025 21:45

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Valsts Policija

Сегодня днём, около 15:30, в Старой Риге произошло вооружённое ограбление магазина часов. В результате нападения пострадал один человек, которого доставили в медицинское учреждение. Полиция объявила в розыск предполагаемых преступников.

Согласно имеющейся у полиции информации, злоумышленники скрылись с места происшествия на тёмного цвета автомобиле Volkswagen Golf 5 с украденными государственными номерными знаками, пересекли Каменный мост в Риге. После получения сообщения о происшествии Государственная полиция незамедлительно начала поисковые мероприятия и в некоторых районах Латвии объявила специальный план перехвата «Капкан».

В 19:50 Госполиция сообщила, что спецплан «Капкан» был отменен, но Госполиция продолжает работать в усиленном режиме с помощью других методов. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 176 части четвертой Уголовного кодекса — разбой, если он совершен с применением огнестрельного оружия или взрывчатых веществ, либо если он сопряжен с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, либо если он повлек иные тяжкие последствия.

Из-за проводимых поисковых действий движение транспорта по-прежнему может быть затруднено как в столице, так и в других местах по всей стране. Как сообщают очевидцы, «на выездах из Риги наблюдаются пробки, поскольку полиция проверяет автомобили».

Государственная полиция призывает жителей ознакомиться с фотографиями предполагаемых преступников и автомобиля. Если вы узнаёте этих лиц, видели их или замечали данный автомобиль, особенно если он был припаркован в необычных местах, дворах или других местах, просьба сообщить по телефонам 112 или 27892080.

Также полиция просит откликнуться свидетелей, которые могли наблюдать происшествие на перекрёстке улиц Аудею и Скарню в Старой Риге. Государственная полиция будет публиковать актуальную информацию по мере поступления.

По наблюдениям агентства ЛЕТА, полиция ограничила движение в микрорайоне Югла на Бривибас гатве в направлении Сигулды.

Муниципальное предприятие "Rīgas satiksme" в твиттере также сообщает, что в городе образовались непривычно длинные пробки, в связи с чем замедлено и движение общественного транспорта.

 

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