В Мьянме и Таиланде произошло сильное землетрясение. ФОТО

СМИ сообщают о значительных разрушениях на территории Мьянмы. Рухнул мост через реку Иравади, соединяющий Сикайн с городом Ава.

7.7 magnitude earthquake in Myanmar



The iconic Ava Bridge in Mandalay has collapsed into the Irrawaddy River#Myanmar #earthquake pic.twitter.com/VOVSdWIHZ4 — Soumyajit Pattnaik (@soumyajitt) March 28, 2025

Разрушены, по всей видимости сотни домов. Агентства, волонтеры и пользователи соцсетей публикуют фото и видео, на которых людей пытаются извлечь из-под завалов.

Разрушения в Таиланде

Поступают сообщения о разрушениях в столице Таиланда Бангкоке, где на расстоянии почти 1400 км от эпицентра землетрясения также ощущались подземные толчки. В соцсетях распространяется видео с обрушением недостроенного небоскреба. По данным AFP, под завалами оказались несколько десятков рабочих.

Власти Таиланда объявили чрезвычайное положение. Приостановлена работа всех аэропортов страны.

По сообщениям информагентств, подземные толчки также ощущались в Бангладеш, Индии, Лаосе и Китае. Данных о жертвах полка не поступало.