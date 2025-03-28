В Мьянме и Таиланде произошло сильное землетрясение. ФОТО

СМИ сообщают о значительных разрушениях на территории Мьянмы. Рухнул мост через реку Иравади, соединяющий Сикайн с городом Ава.
7.7 magnitude earthquake in Myanmar— Soumyajit Pattnaik (@soumyajitt) March 28, 2025
The iconic Ava Bridge in Mandalay has collapsed into the Irrawaddy River#Myanmar #earthquake pic.twitter.com/VOVSdWIHZ4
Разрушены, по всей видимости сотни домов. Агентства, волонтеры и пользователи соцсетей публикуют фото и видео, на которых людей пытаются извлечь из-под завалов.
Разрушения в Таиланде
Поступают сообщения о разрушениях в столице Таиланда Бангкоке, где на расстоянии почти 1400 км от эпицентра землетрясения также ощущались подземные толчки. В соцсетях распространяется видео с обрушением недостроенного небоскреба. По данным AFP, под завалами оказались несколько десятков рабочих.
จุดก่อสร้าง ตรงข้าม JJ— BU (@oddybu) March 28, 2025
ภาพ ทีมโดรน สปภ. #แผ่นดินไหว #แผ่นดินไหวกรุงเทพ pic.twitter.com/1OQCvi58DE
Власти Таиланда объявили чрезвычайное положение. Приостановлена работа всех аэропортов страны.
По сообщениям информагентств, подземные толчки также ощущались в Бангладеш, Индии, Лаосе и Китае. Данных о жертвах полка не поступало.