Как грамотно уволиться: права работника и работодателя

Увольняетесь?

Причины для расторжение трудовых отношений

Человек уходит с работы сам, или ему предлагает уволиться добровольно работодатель, или трудовые отношения прекращаются, так сказать, по статье...

По инициативе работодателя

Закон «О труде» (1-я часть 101-й статьи) определяет право работодателя в письменном виде расторгнуть трудовой договор на основании обстоятельств, которые связаны с поведением работника, его способностями или с проведением хозяйственных, организационных, технологических и других мероприятий такого же характера на предприятии.

Расторгнуть трудовые отношения по инициативе работодателя можно, если работник:

1) без оправдательных причин нарушил трудовой договор или установленный порядок работы;

2) выполняя работу, поступил противозаконно и тем самым утратил доверие работодателя;

3) выполняя работу, нарушил моральные и нравственные нормы, что несовместимо с дальнейшим продолжением работы;

4) во время выполнения работы находился в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

5) грубо нарушил правила безопасности труда, что угрожало безопасности и здоровью других людей;

6) не имеет профессиональных навыков для выполнения положенной работы;

7) не может выполнять положенную работу по состоянию здоровья, что подтверждает заключение врача;

8) восстановлен на работе работник, который ранее выполнял эту работу;

9) сокращение численности работников;

10) ликвидируется работодатель – юридическое лицо или общество;

11) по причине нетрудоспособности не выполнял работу:

- в течение более чем 6 месяцев, если нетрудоспособность не прерывалась,

- или в течение одного года на протяжении трех лет, если нетрудоспособность повторялась с перерывами (в этот период не входит отпуск по беременности и родам, а также время нетрудоспособности, которая наступила вследствие несчастного случая на работе, причиной которого стало влияние факторов рабочей среды или профессиональное заболевание).

Причиной разрыва трудовых отношений может быть и отдельное обстоятельство, которое вследствие моральных норм и взаимных отношений не позволяет продолжать трудовые отношения. Степень серьезности указанной причины определяет суд.

Также у работодателя есть право в порядке исключения в течение одного месяца возбудить судебный иск о прекращении срока действия трудового договора в случаях, которые не упомянуты в 1-й части 101-й статьи, если у него есть серьезные основания для этого...

Есть ограничения

Тем не менее нельзя взять и просто так уволить работника даже по перечисленным выше причинам. До начала процедуры прекращения трудового договора работодатель обязан выяснить, является ли работник членом соответствующего профсоюза. В таком случае уволить можно только с согласия профсоюза.

И если уж действовать по закону, то работодатель даже без согласия профсоюза может расторгнуть трудовой договор, если нет возможности трудоустроить работника (с его согласия) на этом или другом предприятии...

Объяснимся?

Работодатель обязан поговорить с работником

Сейчас все меньше случаев, когда работодатель вынуждает работника уйти по взаимному согласию, если тот его не устраивает по каким-то субъективным причинам. Люди научились отстаивать свои права, тем более работает масса правозащитных организаций.

Если работодатель увидел повод и решил расторгнуть трудовой договор, то перед этим он обязан:

– спросить у работника объяснение своему поведению в письменном виде;

- оценить степень тяжести проступка, совершенного работником:

- учесть обстоятельства, в которых работник это сделал или, наоборот, не сделал то, что надо было;

- рассмотреть персональные особенности работника и той работы, которую он выполнял...

Надо предупредить

Указаны сроки расторжения

Трудовые отношения могут быть прекращены по инициативе одной из сторон (работника или работодателя). Или работник и работодатель могут прекратить трудовые правоотношения по взаимной договоренности.

1. Работник имеет право инициировать прекращение трудовых отношений в письменной форме с предупреждением об этом работодателя по меньшей мере за 1 месяц, если трудовым договором не установлен более короткий срок.

Период временной нетрудоспособности по требованию работника может не засчитываться в срок расторжения договора.

2. Работник, занятый на оплачиваемой временной или иной работе в связи с его участием в активных мероприятиях занятости, имеет право письменно расторгнуть трудовой договор заранее за 1 день.

3. По соглашению работника и работодателя трудовой договор может быть прекращен до истечения назначенного срока расторжения...

Слово за профсоюзом

Или без его согласия

Вместе с тем в отдельных случаях увольнение работника может проходить по упрощенной процедуре. В частности, это ситуации, когда:

- работник не может выполнять свои обязанности по состоянию здоровья и этому есть подтверждение в виде заключения врача;

- работник по причине нетрудоспособности непрерывно не выходит на работу более шести месяцев (есть больничный лист) или в общей сложности до одного года в течение трех лет.

Работодатель должен проинформировать профсоюз и проконсультироваться. В свою очередь профсоюз обязан не позднее одной недели сообщить работодателю свое решение. Если профсоюз в указанный срок не отвечает, - значит, он согласен с увольнением конкретного работника.

Работодатель вправе расторгнуть трудовой договор не позднее чем в течение одного месяца со дня получения согласия профсоюза.

Если профсоюз возражает, работодатель в течение одного месяца может подать в суд иск о расторжении трудового договора...

Без согласования

При увольнении правила согласования не действуют:

- во время испытательного срока (не более трех месяцев);

- работник во время выполнения работы находился в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

- если на работе восстановлен работник, который ранее выполнял эти функции;

- при ликвидации места работы...

Надо предупредить

Для этого установлены сроки

Если работнику грозит увольнение, то об этом факте работодатель должен предупредить заранее. Сроки определены законом в зависимости от обстоятельств.

Если коллективный или трудовой договор не предусматривает более длительный период уведомления, работодатель при начале процесса расторжения трудового договора должен соблюдать следующие сроки:

1) немедленно - в случае расторжения трудового договора по причинам, указанным в 1-й части 101-й статьи – в пунктах 2, 4, 7;

2) за 10 дней - в случае расторжения трудового договора по причинам, указанным в пунктах 1, 3, 5, 11;

3) один месяц - если трудовой договор расторгается по причинам, указанным в пунктах 6, 8, 9 или 10 закона...

Можно обжаловать

Нужные инстанции помогут

В течение одного месяца со дня получения предупреждения о расторжении трудового договора, а также в других случаях, когда нарушено право продолжения трудовых отношений, работник может подать иск в суд о признании предупреждения недействительным. А работодатель должен будет доказать, что действовал в рамках трудового законодательства.

До суда по спорным вопросам можно обратиться в Государственную трудовую инспекцию (Valsts darba inspekcija –VDI).

Телефон для консультаций – 67186522.

Э-почта: vdi@vdi.gov.lv

Почтовый адрес: RIgA, Kr.ValdemAra ielA 38, k-1, kab. 133, LV–1010.

ВНИМАНИЕ!

Уходит человек с работы по собственному желанию или его уволили (независимо от причины), он может зарегистрироваться как безработный в любом филиале Госагентства занятости и просить пособие по безработице (при наличии страхового стажа не менее 12 месяцев)...

(выделить)

(!) Больше информации:

- на домашней страничке Министерства благосостояния

www.lm.gov.lv

- на домашней страничке Государственной трудовой инспекции

www.vdi.gov.lv

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА