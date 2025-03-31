В России замазали фото Пугачевой в фильме (ВИДЕО)

Первым на это обратил внимание подписчик публициста Олега Кашина, информацию проверило «Агентство».

В фильме рассказывается история ледокола «Михаил Громов», зажатого во льдах. В оригинале фото певицы Аллы Пугачевой появляется в середине ленты, когда один из героев зачеркивает дату на каландре. Однако в версии фильма, которую на этой неделе показал «Дом кино», фотография заблюрена.

В марте телеканал НТВ выпустил о Пугачевой несколько серий «разоблачительного» фильма с критикой певицы.

— До этого «Агентство» заметило, что «Дом кино» также замазал афишу группы «ДДТ» в фильме «Брат 2».