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В Литве подняли из болота затонувший БТР: министр

© LETA 31 марта, 2025 17:21

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Министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что затонувшая в болотистой местности под Вильнюсом  американская гусеничная бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) поднята.

«Около 22 часов была нащупана вторая точка крепления троса, а около 23:00 вторая веревка была прикреплена. А без 15 (минут – BNS) три началась операция по  извлечению», – рассказала Шакалене в интервью радиостанции LRT в понедельник.

«Операция по поднятию, длившаяся четыре часа и 30 минут, завершена. Были задействованы две другие бронемашины М88, а также дополнительно два бульдозера для закрепления, поскольку одних БРЭМ оказалось недостаточно», — сказала она.

По словам министра, буксируемая бронемашина весит почти 70 тонн и застряла в иле, что увеличивает ее относительный вес в несколько раз во время поднятия за счет сопротивления ила.

По словам Шакалене, в настоящее время на месте происшествия работают следователи Военной полиции Литвы и США.

«В настоящее время на месте происшествия работают литовская военная полиция и следователи США. Я прошу вас проявить терпение и сосредоточенность, пока они не предоставят нам больше информации о ситуации», — написала она в Facebook в понедельник утром.

Министр обороны пока не предоставила никакой дополнительной информации о пропавших без вести американских солдатах.

«Вы так долго терпеливо доверяли спасателям, но теперь это доверие необходимо еще больше. Пока следователи не получат информацию, нам нужны спокойствие и сосредоточенность — давайте разберемся в тонкостях ситуации и проявим сочувствие к  семьям военных», — написала министр.

«Если поднятие БРЭМ не даст всех ответов, работу придется продолжить», — добавила она.

Шакалене вторил главнокомандующий литовской армией генерал Раймундас Вайкшнорас.

«Бронетранспортер поднят, — написал он в понедельник в Facebook. - Я прошу всех проявить уважение и солидарность, пока мы ждем дополнительной информации от наших коллег из США».

Как сообщила Шакалене в интервью радиостанции LRT, существует «очень строгая договоренность» о том, что США первыми обнародуют информацию о пропавших без вести американских военных.

Как сообщало агентство BNS, во вторник во время учений на полигоне в Пабраде Швенчёнского района (недалеко от Вильнюса) пропали четверо американских солдат с гусеничной спасательной машиной M88 Hercules.

В среду было установлено место инцидента, и на глубине около пяти метров в болотной местности было обнаружено упомянутая техника. Пока неизвестно, в ней ли находятся пропавшие американские военные, но рассматриваются любые версии.

В связи с исчезновением военнослужащих начато досудебное расследование, которое проводится  военной полицией Литвы и США под руководством прокуратуры. На помощь прибыли несколько десятков польских военных с оборудованием. 

ФОТО scanpix.ee

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