В Латвии создана группа по борьбе с бюрократией: чем занимается?

22 апреля Кабинет министров утвердил план первоочередных мер, предложенных группой. Он включает 21 предложение по сокращению бюрократии и административного бремени. За реализацию каждой меры определен ответственный орган. План выполняется путем разработки и внесения на утверждение поправок в законодательство, совершенствования практики применения законодательства или пересмотра внутренних процедур.

Государственной канцелярии поручено следить за реализацией приоритетных мер, обсуждая ход их выполнения на совещаниях государственных секретарей. По данным Государственной канцелярии, реализация приоритетных мер до сих пор обсуждалась на совещаниях государственных секретарей в мае и июне, а следующий отчет о работе рабочей группы запланирован на заседании правительства 22 июля.

Государственная канцелярия будет регулярно обновлять письменную сводку о ходе реализации мер, направляя информацию ответственным ведомствам.

Например, на этой неделе внесены поправки в регламент Кабинета министров, которые позволят Судебной администрации по собственной инициативе возмещать платежи физических лиц, если в платеже обнаружена ошибка или он не использован в установленный срок. До сих пор в некоторых случаях для возврата излишне или неправильно уплаченных платежей требовалось не только решение (заключение) суда, но и заявление заинтересованного лица.

Группа по сокращению бюрократии была создана 27 марта 2025 года.