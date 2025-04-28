Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 28. Апреля Завтра: Gundega, Tereze
Доступность

В Берлине ожидают нового подхода Трампа к Украине

© Deutsche Welle 28 апреля, 2025 11:40

Мир

Ряд внешнеполитических экспертов бундестага ожидает от США нового курса в отношении Украины и РФ после смены риторики Трампа.

После встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане политики в Берлине стали высказываться с осторожным оптимизмом о возможных следующих действиях Вашингтона в ведении переговорного процесса РФ и Украины. Подобным образом в интервью газете Rheinische Post, опубликованном в понедельник, 28 апреля, высказался внешнеполитический эксперт фракции Христианско-демократического союза (ХДС) Юрген Хардт (Jürgen Hardt).

По словам эксперта, высказывания Трампа, сделанные после встречи с Владимиром Зеленским в Ватикане и реакция президента США на очередные авиаудары РФ по гражданской инфраструктуре Украины свидетельствуют о том, что Трамп "теряет терпение в отношении Путина из-за тактики затягивания со стороны Кремля".

С Хардтом в свете последних событий также пообщалось издание Welt. В беседе с ним эксперт назвал последние действия президента Украины "шедевром дипломатии". Вероятно, к ним относится не только встреча в Ватикане, но и предложение украинского лидера продлить "пасхальное перемирие", которое в одностороннем порядке объявил Владимир Путин. Москва на призыв Киева не ответила, хотя США его поддержали.

"Пока не исключено, что Трамп пришел к пониманию: ничто не положит конец этой войне быстрее, чем сила Украины, а фальшивый мир лишь подтолкнет Путина к дальнейшему наращиванию вооружений, что будет направлено и против НАТО", - прокомментировал эксперт ранее сделанные заявления Трампа, который открыто раскритиковал Путина и усомнился в его стремлении к миру.

"Зеленые": Трамп начинает "признавать реальность"

Внешнеполитический эксперт Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильс Шмид (Nils Schmid) назвал "развитием в хорошую сторону" тот факт, что американский лидер хотя бы немного изменил свою риторику в пользу украинских интересов. Однако, отметил эксперт, еще предстоит выяснить, скажутся ли недавние заявления Трампа непосредственно на подходе США к переговорному процессу.

"Надеюсь, что "признание реальности" у Трампа останется неизменным", - вторила Шмиду зампредседателя фракции "зеленых" Агнешка Бруггер (Agnieszka Brugger). По ее словам, президент США долгое время "пытался осмыслить факты, которые являются очевидными уже многие годы".

В то же время председатель фракции Левой партии в бундестаге Зёрен Пельман (Sören Pellmann) не настроен так оптимистично. По его словам, в отношении Трампа к войне РФ против Украины нет "основополагающих изменений". Цель американского лидера - "не мир в Украине, а большее влияние США", уверен немецкий политик.

В ультраправой фракци "Альтернатива для Германии" (АдГ) также не ждут изменений в политике Трампа. Соглашение о прекращении огня в Украине "не за горами" и будет близко "к разумному", заявил представитель по международным вопросам фракции Маттиас Мосдорф (Matthias Moosdorf). Представитель пророссийской партии и "почетный профессор Гнесинки" заявил, что новым в сложившейся ситуации является лишь "отчаянное желание ЕС, чтобы США присоединились к его извращенной точке зрения и поддержали продолжение войны".

ФОТО scanpix.ee

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
46 реакций
46 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Россия сделала еще один перевод: до полной выплаты российских пенсий необходимы еще миллионы евро

Важно 18:10

Важно 0 комментариев

После неоднократных обращений Россия 22 апреля перечислила Государственному агентству социального страхования Латвии (VSAA) ещё одну незначительную сумму для выплаты пенсий своим гражданам. Однако для полной выплаты пенсий этим людям за первый квартал текущего года по-прежнему не хватает более 3 миллионов евро.

После неоднократных обращений Россия 22 апреля перечислила Государственному агентству социального страхования Латвии (VSAA) ещё одну незначительную сумму для выплаты пенсий своим гражданам. Однако для полной выплаты пенсий этим людям за первый квартал текущего года по-прежнему не хватает более 3 миллионов евро.

Читать
Загрузка

Дестигматизация: в общественном транспорте Риги наркоманы «употребляют» в открытую. ВИДЕО

ЧП и криминал 18:04

ЧП и криминал 0 комментариев

Руководитель Центра психотерапии для подростков и молодежи Нил Сакс Константинов в социальной сети Twitter/X опубликовал видео, на кадрах видно, как двое мужчин в общественном транспорте Rīgas satiksme втягивают в нос с листа порошок белого цвета.

Руководитель Центра психотерапии для подростков и молодежи Нил Сакс Константинов в социальной сети Twitter/X опубликовал видео, на кадрах видно, как двое мужчин в общественном транспорте Rīgas satiksme втягивают в нос с листа порошок белого цвета.

Читать

Тяжелое ДТП: перекрыто Таллинское шоссе. ВИДЕО

Важно 18:01

Важно 0 комментариев

Из-за столкновения двух автомобилей на Таллиннском шоссе (A1) возле Айнажи полностью перекрыто движение транспорта, сообщила агентству ЛЕТА представитель Госполиции Зане Васкане.

Из-за столкновения двух автомобилей на Таллиннском шоссе (A1) возле Айнажи полностью перекрыто движение транспорта, сообщила агентству ЛЕТА представитель Госполиции Зане Васкане.

Читать

Лавров требует от мира признать аннексию регионов Украины

Мир 17:52

Мир 0 комментариев

Международное признание Крыма и четырех областей Украины частью России является "императивом", заявил глава МИД РФ. Еще одним требованием Москвы является "внеблоковый статус" Украины, сообщает Deutsche Welle.

Международное признание Крыма и четырех областей Украины частью России является "императивом", заявил глава МИД РФ. Еще одним требованием Москвы является "внеблоковый статус" Украины, сообщает Deutsche Welle.

Читать

Расширение военного флота: планируется приобрести скоростные катера класса «Viking»

Новости Латвии 17:38

Новости Латвии 0 комментариев

Латвия может приобрести новые патрульные катера у финской компании, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА информация.

Латвия может приобрести новые патрульные катера у финской компании, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА информация.

Читать

Пожар в Детской больнице: на территории посреди дня загорелся грузовик

Важно 17:19

Важно 0 комментариев

На территории Детской клинической университетской больницы в понедельник днем сгорел грузовик, сообщает агентство LETA.

На территории Детской клинической университетской больницы в понедельник днем сгорел грузовик, сообщает агентство LETA.

Читать

Совсем другое дело: Кирсонс планирует открыть в Межапарке ресторан

Бизнес 17:18

Бизнес 0 комментариев

Гунарс Кирсонс, основатель компании AS «Lido», торгующей продуктами питания, приобрел здание кафе «Bella Bella» в Межапарке, где планирует создать ресторан, вложив в него более одного миллиона евро, сообщил Кирсонс изданию LETA.

Гунарс Кирсонс, основатель компании AS «Lido», торгующей продуктами питания, приобрел здание кафе «Bella Bella» в Межапарке, где планирует создать ресторан, вложив в него более одного миллиона евро, сообщил Кирсонс изданию LETA.

Читать