В Берлине ожидают нового подхода Трампа к Украине

После встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане политики в Берлине стали высказываться с осторожным оптимизмом о возможных следующих действиях Вашингтона в ведении переговорного процесса РФ и Украины. Подобным образом в интервью газете Rheinische Post, опубликованном в понедельник, 28 апреля, высказался внешнеполитический эксперт фракции Христианско-демократического союза (ХДС) Юрген Хардт (Jürgen Hardt).

По словам эксперта, высказывания Трампа, сделанные после встречи с Владимиром Зеленским в Ватикане и реакция президента США на очередные авиаудары РФ по гражданской инфраструктуре Украины свидетельствуют о том, что Трамп "теряет терпение в отношении Путина из-за тактики затягивания со стороны Кремля".

С Хардтом в свете последних событий также пообщалось издание Welt. В беседе с ним эксперт назвал последние действия президента Украины "шедевром дипломатии". Вероятно, к ним относится не только встреча в Ватикане, но и предложение украинского лидера продлить "пасхальное перемирие", которое в одностороннем порядке объявил Владимир Путин. Москва на призыв Киева не ответила, хотя США его поддержали.

"Пока не исключено, что Трамп пришел к пониманию: ничто не положит конец этой войне быстрее, чем сила Украины, а фальшивый мир лишь подтолкнет Путина к дальнейшему наращиванию вооружений, что будет направлено и против НАТО", - прокомментировал эксперт ранее сделанные заявления Трампа, который открыто раскритиковал Путина и усомнился в его стремлении к миру.

"Зеленые": Трамп начинает "признавать реальность"

Внешнеполитический эксперт Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильс Шмид (Nils Schmid) назвал "развитием в хорошую сторону" тот факт, что американский лидер хотя бы немного изменил свою риторику в пользу украинских интересов. Однако, отметил эксперт, еще предстоит выяснить, скажутся ли недавние заявления Трампа непосредственно на подходе США к переговорному процессу.

"Надеюсь, что "признание реальности" у Трампа останется неизменным", - вторила Шмиду зампредседателя фракции "зеленых" Агнешка Бруггер (Agnieszka Brugger). По ее словам, президент США долгое время "пытался осмыслить факты, которые являются очевидными уже многие годы".

В то же время председатель фракции Левой партии в бундестаге Зёрен Пельман (Sören Pellmann) не настроен так оптимистично. По его словам, в отношении Трампа к войне РФ против Украины нет "основополагающих изменений". Цель американского лидера - "не мир в Украине, а большее влияние США", уверен немецкий политик.

В ультраправой фракци "Альтернатива для Германии" (АдГ) также не ждут изменений в политике Трампа. Соглашение о прекращении огня в Украине "не за горами" и будет близко "к разумному", заявил представитель по международным вопросам фракции Маттиас Мосдорф (Matthias Moosdorf). Представитель пророссийской партии и "почетный профессор Гнесинки" заявил, что новым в сложившейся ситуации является лишь "отчаянное желание ЕС, чтобы США присоединились к его извращенной точке зрения и поддержали продолжение войны".

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