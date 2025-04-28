Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 28. Апреля Завтра: Gundega, Tereze
Доступность

Совсем другое дело: Кирсонс планирует открыть в Межапарке ресторан (1)

Редакция PRESS 28 апреля, 2025 17:18

Бизнес 1 комментариев

LETA

Гунарс Кирсонс, основатель компании AS «Lido», торгующей продуктами питания, приобрел здание кафе «Bella Bella» в Межапарке, где планирует создать ресторан, вложив в него более одного миллиона евро, сообщил Кирсонс изданию LETA.

По словам главы  Lido, сейчас в здании находится кафе, которое он хочет переделать. И это будет уже не Lido: выбрано другое название для заведения — Daba («Природа»), потому что в Латвии нужно беречь природу, пояснил Кирсонс. В меню будут предлагаться «натуральные блюда».

Хотя в полном формате ресторан должен заработать в 2026 году, уже в июле с.г. планируется открыть его первую очередь — чтобы Школьный праздник песни и танца мог принять больше людей. Возможно, теперешнее кафе перед фестивалем на некоторое время закроется, чтобы можно было переоборудовать кухню.

Сумму, за которую приобрел кафе, Кирсонс не разглашает. Но он пояснил, что инвестирует в развитие ресторана свыше миллиона евро и что он намерен нанять архитекторов. В планах на будущее у бизнесмена имеется еще несколько проектов.

В созданном им Lido Кирсонсу сейчас принадлежит доля в 4% — Treeland, дочернее предприятие эстонской компания Apollo Group, выкупило 21% акций Lido у принадлежащей Кирсонсу компании K.E.Projekti, тем самым нарастив свою долю до 96%. Одновременно бизнесмен ушел с поста зампредседателя правления Lido.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1) 1 реакций
Комментарии (1) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Россия сделала еще один перевод: до полной выплаты российских пенсий необходимы еще миллионы евро (1)

Важно 18:10

Важно 1 комментариев

После неоднократных обращений Россия 22 апреля перечислила Государственному агентству социального страхования Латвии (VSAA) ещё одну незначительную сумму для выплаты пенсий своим гражданам. Однако для полной выплаты пенсий этим людям за первый квартал текущего года по-прежнему не хватает более 3 миллионов евро.

После неоднократных обращений Россия 22 апреля перечислила Государственному агентству социального страхования Латвии (VSAA) ещё одну незначительную сумму для выплаты пенсий своим гражданам. Однако для полной выплаты пенсий этим людям за первый квартал текущего года по-прежнему не хватает более 3 миллионов евро.

Читать
Загрузка

Дестигматизация: в общественном транспорте Риги наркоманы «употребляют» в открытую. ВИДЕО (1)

ЧП и криминал 18:04

ЧП и криминал 1 комментариев

Руководитель Центра психотерапии для подростков и молодежи Нил Сакс Константинов в социальной сети Twitter/X опубликовал видео, на кадрах видно, как двое мужчин в общественном транспорте Rīgas satiksme втягивают в нос с листа порошок белого цвета.

Руководитель Центра психотерапии для подростков и молодежи Нил Сакс Константинов в социальной сети Twitter/X опубликовал видео, на кадрах видно, как двое мужчин в общественном транспорте Rīgas satiksme втягивают в нос с листа порошок белого цвета.

Читать

Тяжелое ДТП: перекрыто Таллинское шоссе. ВИДЕО (1)

Важно 18:01

Важно 1 комментариев

Из-за столкновения двух автомобилей на Таллиннском шоссе (A1) возле Айнажи полностью перекрыто движение транспорта, сообщила агентству ЛЕТА представитель Госполиции Зане Васкане.

Из-за столкновения двух автомобилей на Таллиннском шоссе (A1) возле Айнажи полностью перекрыто движение транспорта, сообщила агентству ЛЕТА представитель Госполиции Зане Васкане.

Читать

Лавров требует от мира признать аннексию регионов Украины (1)

Мир 17:52

Мир 1 комментариев

Международное признание Крыма и четырех областей Украины частью России является "императивом", заявил глава МИД РФ. Еще одним требованием Москвы является "внеблоковый статус" Украины, сообщает Deutsche Welle.

Международное признание Крыма и четырех областей Украины частью России является "императивом", заявил глава МИД РФ. Еще одним требованием Москвы является "внеблоковый статус" Украины, сообщает Deutsche Welle.

Читать

Расширение военного флота: планируется приобрести скоростные катера класса «Viking» (1)

Новости Латвии 17:38

Новости Латвии 1 комментариев

Латвия может приобрести новые патрульные катера у финской компании, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА информация.

Латвия может приобрести новые патрульные катера у финской компании, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА информация.

Читать

Пожар в Детской больнице: на территории посреди дня загорелся грузовик (1)

Важно 17:19

Важно 1 комментариев

На территории Детской клинической университетской больницы в понедельник днем сгорел грузовик, сообщает агентство LETA.

На территории Детской клинической университетской больницы в понедельник днем сгорел грузовик, сообщает агентство LETA.

Читать