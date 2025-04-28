По словам главы Lido, сейчас в здании находится кафе, которое он хочет переделать. И это будет уже не Lido: выбрано другое название для заведения — Daba («Природа»), потому что в Латвии нужно беречь природу, пояснил Кирсонс. В меню будут предлагаться «натуральные блюда».

Хотя в полном формате ресторан должен заработать в 2026 году, уже в июле с.г. планируется открыть его первую очередь — чтобы Школьный праздник песни и танца мог принять больше людей. Возможно, теперешнее кафе перед фестивалем на некоторое время закроется, чтобы можно было переоборудовать кухню.

Сумму, за которую приобрел кафе, Кирсонс не разглашает. Но он пояснил, что инвестирует в развитие ресторана свыше миллиона евро и что он намерен нанять архитекторов. В планах на будущее у бизнесмена имеется еще несколько проектов.

В созданном им Lido Кирсонсу сейчас принадлежит доля в 4% — Treeland, дочернее предприятие эстонской компания Apollo Group, выкупило 21% акций Lido у принадлежащей Кирсонсу компании K.E.Projekti, тем самым нарастив свою долю до 96%. Одновременно бизнесмен ушел с поста зампредседателя правления Lido.