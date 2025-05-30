В Беларуси стало меньше картошки. Ее разрешили экспортировать из ЕС

Основных причин две — заморозки и государственное регулирование цен. Государство дотировало колхозы, а частные фермеры или выращивали картошку себе в убыток, или продавали ее по более высокой цене в Россию. Картофель в России подорожал в 2,8 раза по отношению к весне 2024 года, а закупочные цены на него в два раза выше, чем предлагают белорусские оптовики.

Жители начали жаловаться на дефицит, в том числе в соцсетях: «Для Беларуси очень жестоко и даже стыдно», — говорила в Tik Tok одна из покупательниц.

В апреле правительство увеличило закупочные цены у фермеров, но было поздно: они уже посадили меньше, чем делали это в предыдущие годы.

На проблему несколько раз обращал внимание Александр Лукашенко, а потом неожиданно об этом заговорил президент РФ Владимир Путин. На встрече с представителями деловых кругов 26 мая он обсуждал, среди прочего, ассортимент и цены на сельхозпродукты, предложил купить картофель в Беларуси и очень удивился, когда замглавы его администрации Максим Орешкин сказал, что там он тоже закончился.

Уже на следующий день Александр Лукашенко был в Брестской области и требовал от местных властей увеличить урожай основного набора овощей, чтобы в будущем хватило и Беларуси, и России.

В этом же году, чтобы снизить дефицит, Беларусь отменила свой запрет на экспорт овощей и фруктов из Евросоюза. Этот запрет был введен в ответ на санкции против страны за ее участие в войне России и Украины.