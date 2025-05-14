Усилился поток незаконных мигрантов: за этот год границу пытались пересечь уже 3061 раз

По гуманитарным соображениям в Латвии приняты 11 человек.

Как ранее прогнозировали в ГПО, с наступлением теплой погоды поток нелегальных иммигрантов из Белоруссии возобновился. При этом активизировались и лица, занимающиеся организацией незаконного пересечения госграницы.

Как сообщалось, в понедельник из Тарту в Латвию отправилось подразделение департамента полиции и погранохраны Эстонии в составе 11 человек, чтобы помочь латвийским коллегам на границе с Белоруссией бороться с незаконной миграцией.

С 19 марта пограничные пункты Патерниеки, Гребнево и Терехово на границе Латвии с Россией и Белоруссией разрешается пересекать только на автомобилях.

В прошлом году было предотвращено 5388 попыток нелегального пересечения границы, а 26 лицам было разрешено остаться в Латвии по гуманитарным причинам.