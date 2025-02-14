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Ушел из жизни автор легендарной кофемолки «Straume» дизайнер Минтаутс Карлис Лацис

Редакция PRESS 14 февраля, 2025 12:24

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В среду, 12 февраля, на 93-м году жизни скончался известный дизайнер, один из основателей Латвийского союза дизайнеров и автор легендарной кофемолки «Straume» Минтаутс Карлис Лацис, сообщает Латвийский союз дизайнеров.

«С глубоким сожалением сообщаем, что 12.02.2025 ушёл из жизни Минтаутс Карлис Лацис. Известный дизайнер Минтаутс Карлис Лацис был одним из основателей Латвийского союза дизайнеров в 1988 году и одним из его председателей (1994–1998). В Латвии он известен одной из самых узнаваемых работ – кофемолкой “Straume”.

Латвийский союз дизайнеров с благодарностью вспоминает Минтаутса Карлиса Лациса за его вклад в развитие организации и латвийского дизайна. Прощание с Минтаутсом Карлисом Лацисом состоится 17 февраля в 11:00 в малом зале Рижского крематория», – говорится в сообщении союза на платформе Facebook.

Согласно информации, доступной на портале Латвийского союза дизайнеров, Лацис возглавлял организацию с 1994 по 1998 год.

Минтаутс Карлис Лацис родился 14 августа 1931 года. Учился в Кулдигской средней школе художественного ремесла, а в 1956 году окончил отделение керамики Рижского училища прикладного искусства, представив проект изразцовой печи.

Поступил на педагогическое отделение Академии художеств, но в 1967 году окончил отделение промышленного искусства. Был членом Союза художников, почётным гражданином Кулдиги, многолетним руководителем семинаров «Дизайн для Кулдиги», лауреатом 5-й республиканской выставки дизайна, работал преподавателем, керамистом, промышленным и графическим дизайнером, организатором выставок, автор нескольких изданий о дизайне в Латвии.

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