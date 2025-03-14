Уголовное дело в отношении Линдермана за нарушение санкций ЕС продолжено

Как уже сообщалось, 16 января 2020 года Служба государственной безопасности возбудила уголовные дела в отношении нескольких граждан Латвии, создававших контент для информационных ресурсов «Sputnik» и «Baltnews» российского пропагандистского агентства «Россия сегодня» (РС) за нарушение международных санкций.

Генеральным директором РС является Дмитрий Киселев, соратник диктатора Владимира Путина, против которого ЕС ввел санкции за использование подконтрольных ему информационных ресурсов для реализации агрессивной внешней политики России, в частности — за деятельность, способствующую подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Уголовное дело было передано в прокуратуру в сентябре 2021 года, что послужило основанием для возбуждения уголовного преследования в отношении создателей контента. Всего обвинения предъявлены 14 человекам, включая бывшего главного редактора Baltnews Андрея Яковлева и пророссийского активиста Владимира Линдермана. Некоторые лица уже были осуждены и приговорены к различным наказаниям.

Среди задержанных оказался бывший редактор Baltnews Андрей Солопенко. Рижский городской суд планирует продолжить рассмотрение его дела о нарушении санкций ЕС 20 мая в 10:00.