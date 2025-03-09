Трамп может «отключить» немецкие F-35? У Германии нехорошие предчувствия

Собеседник Handelsblatt в военной отрасли призвал не паниковать и назвал маловероятным возможность того, что Вашингтон поставит люфтваффе в зависимость и прекратит поддержку. "В этом случае мы сможем летать на F-35, пока у нас не кончатся запчасти или машины не потребуют обновления системы", - сказал источник делового издания.

Handelsblatt напомнила, что ранее у Lockheed Martin уже возникали проблемы с программным обеспечением для истребителей F-35. Это привело к отсрочке поставок машин для Дании, Норвегии и Бельгии.

Реакции политиков

Замглавы фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в бундестаге Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul) заявил газете Handelsblatt, что консервативный блок не собирается отказываться от контракта на F-35. Его однопартиец, депутат бундестага Инго Гедехенс (Ingo Gädechens) призвал тщательнее изучить эту проблему.

"Нам нужно внимательно присмотреться и быть осторожными. Если мы тратим столько денег на такую ​​систему вооружения, как F-35, мы также должны иметь возможность самостоятельно решать, как ее использовать, - сказал Гедехенс газете Bild

8 марта. - Могут ли американские системы вооружения, которые мы закупили для бундесвера, быть просто отключены импульсивным решением Дональда Трампа? Конечно, этого нельзя допустить, и поэтому необходимо сейчас же серьезно рассмотреть этот вопрос".

Ишингер: США - ненадежный поставщик?

Одним из первых на это обратил внимание ветеран немецкой дипломатии Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) - экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности и бывший посол Германии в США и Великобритании.

"На самом деле, это может быть хорошей идеей для Берлина - потребовать от США железных гарантий относительно F-35. Если мы вынуждены беспокоиться о том, что США могут сделать с будущими немецкими F-35 то же, что сейчас делают с Украиной, - мы могли бы рассмотреть возможность отмены сделки. Ненадежный поставщик?" - написал он в соцсети Х

Ишингер имел в виду контракт от декабря 2022 года о покупке Германией за 10 млрд евро 35 американских истребителей-бомбардировщиков F-35, способных нести ядерное оружие. Первые машины должны поступить на вооружение ВВС ФРГ уже в 2026 году. Германия заменит ими флот истребителей Tornado.

Высказывание Ишингера стало реакцией на дискуссию в соцсетях, участники которой обсуждали возможное наличие функции быстрого отключения у истребителей F-35.

"Быстрое отключение в F-35 - это больше, чем просто слух. Но гораздо проще сделать это через систему планирования миссии, тогда самолет вообще останется на земле", - написал в соцсети Х

5 марта глава пресс-службы немецкой оборонно-промышленной компании Hensoldt Йоахим Шранцхофер (Joachim Schranzhofer). В ноябре 2024 года эта фирма объявила о сотрудничестве с американской Lockheed Martin - производителем F-35.