Теперь они «меняют счётчики»: телефонные мошенники освоили новый метод

О масштабах новой криминальной проблемы рассказала журналист телеканала ЭТВ+ Ирина Каблукова.

«Ну, вы же что-то слышали о предстоящем в феврале отключении от российской электросистемы? И вы же не хотите остаться без света?» — пересказала начало разговора с мошенником одна из его несостоявшихся жертв — пожилая женщина. Ее смутило то, что электрик вдруг попросил данные доступа в её интернет-банк, и женщина прервала разговор, бросив трубку.

О том, что это – чистой воды мошенничество с целью заполучить ваши деньги, предупреждают и банки, и полиция, и продавцы электроэнергии. Знайте, что никакой замены счётчиков, в связи с отключением стран Балтии от российской энергосистемы, ни сейчас, ни в феврале, ни позднее не будет – отметило накануне в специальном заявлении Министерство климата и энергетики.

Эта новая схема мошенничеств пришла в Латвию из Эстонии, где первые подобные случаи были зафиксированы еще несколько месяцев назад.

И эта схема в Эстонии не единственная.

«Сейчас в ходу у мошенников три основные схемы. Первая и самая свежая — счетчики. Вторая — когда мошенники звонят на мобильные или домашние телефоны и рассказывают о том, что ваш родственник попал в беду и ему требуется помощь. Третья — когда они сообщают, что человеку пришло заказное письмо, и интересуются, когда он будет дома (видимо, для того чтобы беспрепятственно проникнуть в квартиру)», — рассказала журналистка.

В эту криминальную схему вовлечены и иностранцы, и местные жители: «В последнее время мошенники стали вербовать людей внутри балтийских стран — в основном, это молодежь, знающая языки».

«Странно, что на удочку мошенников попадаются не только пенсионеры, но и, например, активные пользователи сети. И это при том, что информация с предупреждением о действиях мошенников звучит буквально из каждого утюга».