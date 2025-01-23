Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 23. Января Завтра: Grieta, Strauta
Доступность

Теперь они «меняют счётчики»: телефонные мошенники освоили новый метод

© Lsm.lv 23 января, 2025 10:08

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии участились случаи телефонных мошенничеств по новой схеме – теперь мошенники представляются электриками, предупреждая о якобы грядущей замене счётчиков. Впервые с такой схемой столкнулись в соседней Эстонии, но она уже дошла до Латвии, рассказывает  rus.lsm.lv со ссылкой ЛР4.

О масштабах новой криминальной проблемы рассказала журналист телеканала ЭТВ+ Ирина Каблукова.

«Ну, вы же что-то слышали о предстоящем в феврале отключении от российской электросистемы? И вы же не хотите остаться без света?» — пересказала начало разговора с мошенником одна из его несостоявшихся жертв — пожилая женщина. Ее смутило то, что электрик вдруг попросил данные доступа в её интернет-банк, и женщина прервала разговор, бросив трубку. 

О том, что это – чистой воды мошенничество с целью заполучить ваши деньги, предупреждают и банки, и полиция, и продавцы электроэнергии. Знайте, что никакой замены счётчиков, в связи с отключением стран Балтии от российской энергосистемы, ни сейчас, ни в феврале, ни позднее не будет – отметило накануне в специальном заявлении Министерство климата и энергетики.

Эта новая схема мошенничеств пришла в Латвию из Эстонии, где первые подобные случаи были зафиксированы еще несколько месяцев назад.

И эта схема в Эстонии не единственная.

«Сейчас в ходу у мошенников три основные схемы. Первая и самая свежая — счетчики. Вторая — когда мошенники звонят на мобильные или домашние телефоны и рассказывают о том, что ваш родственник попал в беду и ему требуется помощь. Третья — когда они сообщают, что человеку пришло заказное письмо, и интересуются, когда он будет дома (видимо, для того чтобы беспрепятственно проникнуть в квартиру)», — рассказала журналистка.

В эту криминальную схему вовлечены и иностранцы, и местные жители: «В последнее время мошенники стали вербовать людей внутри балтийских стран — в основном, это молодежь, знающая языки».

«Странно, что на удочку мошенников попадаются не только пенсионеры, но и, например, активные пользователи сети. И это при том, что информация с предупреждением о действиях мошенников звучит буквально из каждого утюга».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Латвии растёт заболеваемость гриппом и пневмонией. Есть смертельные случаи

Новости Латвии 11:08

Новости Латвии 0 комментариев

Заболеваемость гриппом продолжает расти, а с диагнозом "Covid-19" на прошлой неделе умерли семь человек, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Заболеваемость гриппом продолжает расти, а с диагнозом "Covid-19" на прошлой неделе умерли семь человек, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Читать
Загрузка

Сожгут и подавят танками? Почему шведы спешат продать леса в приграничной Латгалии

Выбор редакции 11:07

Выбор редакции 0 комментариев

«Я думаю, что это огромная возможность для Латвии - вернуть наши земли и леса. Для этого можно использовать различные инструменты, например, создать отдельный фонд, куда каждый гражданин мог бы внести свой вклад, своего рода пассивный вклад. И тогда прибыль будет не сразу, а спустя годы. Именно так поступают шведы», - сказала председатель 14-го Сейма Дайга Миериня, комментируя в программе TV24 „News TOP“ новость о том, что крупнейшее объединение лесовладельцев Швеции и лесопромышленная группа Sodra планируют продать свои лесные владения и связанные с ними предприятия в странах Балтии.

«Я думаю, что это огромная возможность для Латвии - вернуть наши земли и леса. Для этого можно использовать различные инструменты, например, создать отдельный фонд, куда каждый гражданин мог бы внести свой вклад, своего рода пассивный вклад. И тогда прибыль будет не сразу, а спустя годы. Именно так поступают шведы», - сказала председатель 14-го Сейма Дайга Миериня, комментируя в программе TV24 „News TOP“ новость о том, что крупнейшее объединение лесовладельцев Швеции и лесопромышленная группа Sodra планируют продать свои лесные владения и связанные с ними предприятия в странах Балтии.

Читать

На Елгавском шоссе под колесами грузовика погиб пешеход

Важно 10:52

Важно 0 комментариев

В среду в дорожно-транспортном происшествии в Земгальском регионе погиб пешеход, на которого наехал грузовой автомобиль, свидетельствует информация Государственной полиции.

В среду в дорожно-транспортном происшествии в Земгальском регионе погиб пешеход, на которого наехал грузовой автомобиль, свидетельствует информация Государственной полиции.

Читать

Трамп помог нашей элите включить мозги хоть на минутку. Надолго ли хватит сигнала? Латковскис о новом законе

Важно 10:51

Важно 0 комментариев

Как инициированные Дональдом Трампом изменения отразятся на Латвии? Многие сегодня задаются этим вопросом. Свою версию в "Неаткариге" представил Бен Латковскис.

Как инициированные Дональдом Трампом изменения отразятся на Латвии? Многие сегодня задаются этим вопросом. Свою версию в "Неаткариге" представил Бен Латковскис.

Читать

Cрок — 100 дней: Трамп поручил Келлогу закончить войну в Украине. Каков его план?

Важно 10:43

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп поручил своему спецпредставителю по вопросам Украины и России, генералу в отставке Киту Келлогу добиться завершения войны России против Украины в течение 100 дней, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ)в среду, 22 января. "Практически никто не думает, что он сможет это сделать, в особенности россияне", - констатируют авторы. Вместе с тем, как следует из публикации, наблюдатели полагают, что Дональд Трамп намерен лично контролировать переговоры по Украине. "Келлог будет консультировать его по переговорам, но далеко не очевидно, что Трамп нуждается в советах", - отмечает WSJ.

Президент США Дональд Трамп поручил своему спецпредставителю по вопросам Украины и России, генералу в отставке Киту Келлогу добиться завершения войны России против Украины в течение 100 дней, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ)в среду, 22 января. "Практически никто не думает, что он сможет это сделать, в особенности россияне", - констатируют авторы. Вместе с тем, как следует из публикации, наблюдатели полагают, что Дональд Трамп намерен лично контролировать переговоры по Украине. "Келлог будет консультировать его по переговорам, но далеко не очевидно, что Трамп нуждается в советах", - отмечает WSJ.

Читать

Базовая пенсия — для всех: министр с хорошей новостью (ВИДЕО)

Важно 10:37

Важно 0 комментариев

В этом году может быть принято решение о «базовой пенсии» - регулярной ежемесячной выплате в дополнение к взносам государственного социального страхования, рассчитанным на пенсию по старости, которую будут получать все пенсионеры по старости, сообщил в интервью "Неаткариге" министр благосостояния Улдис Аугулис.

В этом году может быть принято решение о «базовой пенсии» - регулярной ежемесячной выплате в дополнение к взносам государственного социального страхования, рассчитанным на пенсию по старости, которую будут получать все пенсионеры по старости, сообщил в интервью "Неаткариге" министр благосостояния Улдис Аугулис.

Читать

Почему на доли «Telia» заявлен неквалифицированный покупатель?

Новости Латвии 10:25

Новости Латвии 0 комментариев

В последние месяцы снова обрел актуальность вопрос о возможной сделке, в результате которой латвийское государство или какое-либо из его обществ капитала могло бы выкупить принадлежащие скандинавскому телекоммуникационному гиганту "Telia" доли капитала латвийских телекоммуникационных предприятий ООО "Tet" и ООО "Latvijas Mobilais telefons" (LMT).

В последние месяцы снова обрел актуальность вопрос о возможной сделке, в результате которой латвийское государство или какое-либо из его обществ капитала могло бы выкупить принадлежащие скандинавскому телекоммуникационному гиганту "Telia" доли капитала латвийских телекоммуникационных предприятий ООО "Tet" и ООО "Latvijas Mobilais telefons" (LMT).

Читать