Через некоторое время Клёппинг уже мог обратиться к незнакомому человеку по имени или назвать другие найденные сведения.

Конечно, до настоящего супергеройского режима технология пока не дошла. Сами очки не выводили перед глазами готовое досье, а между камерой и результатом работали внешние сервисы и люди.

Но разница становится всё менее принципиальной.