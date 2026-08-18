Герой смотрит на незнакомца, система считывает лицо, находит совпадение — и через несколько секунд перед глазами появляются имя, работа и другие сведения. Именно так в кино работали фантастические очки вроде тех, которыми пользовался Человек-паук.
Теперь похожий трюк решили проверить на обычной улице.
Нидерландский журналист Александр Клёппинг надел умные очки Ray-Ban Meta и подходил к случайным прохожим с совершенно невинными вопросами. Очки позволяли получить изображение лица собеседника, после чего команда журналиста запускала поиск по фотографии и открытым данным.
AI glasses can now recognize anyone, anywhere.
A Dutch journalist just tested a pair of AI-powered glasses that can instantly identify strangers on the street. pic.twitter.com/pubfNA8hfv
— Massimo (@Rainmaker1973) August 17, 2026
Через некоторое время Клёппинг уже мог обратиться к незнакомому человеку по имени или назвать другие найденные сведения.
Конечно, до настоящего супергеройского режима технология пока не дошла. Сами очки не выводили перед глазами готовое досье, а между камерой и результатом работали внешние сервисы и люди.
Но разница становится всё менее принципиальной.
Камера уже помещается в обычной оправе. Системы распознавания лиц существуют. Поиск по открытым данным существует. Искусственный интеллект способен быстро собрать найденные кусочки информации вместе.
В кино всё это когда-то помещалось в одну эффектную сцену.
Теперь для похожего результата достаточно просто посмотреть на человека чуть дольше обычного.
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