США прекращают давать Украине разведданные, помогающие атаковать территорию России

Как пишет Financial Times, сотрудничество с разведкой США было необходимо для способности Украины идентифицировать и поражать российские военные цели. При этом один из источников издания отметил, что США по-прежнему делятся разведданными по России и Украине со своими ближайшими союзниками, включая Великобританию.

По данным британского телеканала, обмен разведданными между США и Украиной не прекратился полностью. Украинский источник Sky News сообщил, что это касается в первую очередь данных, необходимых для атак по территории России. Собеседник издания назвал этот шаг «избирательным» и указал, что американские разведданные, по его информации, по-прежнему будут передаваться Украине и могут быть использованы для противодействия российским войскам на оккупированной Россией территории Украины.

Прекращение обмена разведданными последовало за решением администрации Трампа приостановить поставки военной помощи Украине.