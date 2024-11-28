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Средняя зарплата в Латвии снова выросла: особенно заметно в секторе госуправления

© LETA 28 ноября, 2024 16:31

Новости Латвии 0 комментариев

Средняя брутто-зарплата в Латвии до вычета налогов за полный рабочий день в третьем квартале этого года составила 1 703 евро, что на 9,9% или 154 евро больше, чем в соответствующем периоде 2023 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В частном секторе средняя брутто-зарплата в третьем квартале 2024 года выросла на 9 % до 1 684 евро, а в общественном секторе средняя брутто-зарплата увеличилась на 12,3 % до 1 758 евро.

В секторе общего государственного управления, который включает в себя государственные и муниципальные учреждения, Государственное агентство социального страхования и контролируемые государственными и местными органами власти предприятия, средняя брутто-зарплата в третьем квартале этого года составила 1703 евро, что на 12,3% больше, чем в третьем квартале 2023 года.

По сравнению со вторым кварталом средняя брутто-зарплата увеличилась на 1,9%. В частном секторе средняя заработная плата выросла на 2,4%, в общественном секторе - на 0,9%, а в секторе государственного управления - на 1,1%.

В третьем квартале этого года оплата до налогов за отработанный час составила 11,59 евро, увеличившись на 10,9% по сравнению с третьим кварталом прошлого года и на 1,5% по сравнению со вторым кварталом.

Средняя нетто-зарплата в третьем квартале 2024 года составила 1 231 евро, или 72,3% от брутто-зарплаты, увеличившись на 9,4% по сравнению с прошлым годом и опередив рост потребительских цен. Реальный рост чистой заработной платы с учетом инфляции составил 8,3%.

За год средняя заработная плата быстрее всего росла в секторе образования - на 19,2 %, что оказало значительное влияние на годовые темпы роста в общественном секторе. Средняя заработная плата также росла быстрее в секторе административных и вспомогательных услуг - на 15,9%, в секторе недвижимости - на 15,2% и в секторе прочих услуг (включая деятельность общественных, политических и других организаций, ремонт личных и домашних вещей, химчистку, парикмахерские, косметические, похоронные и прочие услуги) - на 14,4%.

Во всех этих секторах резкий рост средней заработной платы был обусловлен не только повышением заработной платы, но и сокращением численности работников в течение года.

В третьем квартале 2024 года средняя месячная заработная плата за полный рабочий день была выше, чем в среднем по стране, в секторе финансов и страхования - 2 801 евро, информационных и коммуникационных услуг - 2 732 евро, в сфере профессиональных, научных и технических услуг - 2 121 евро, в энергетике - 2 116 евро, в сфере государственного управления - 1 996 евро, в добывающей промышленности и разработке карьеров - 1 956 евро и в здравоохранении и социальной работе - 1 772 евро.

Самая низкая средняя зарплата при полной занятости была в сфере размещения и питания - 1 106 евро до вычета налогов.

Самая высокая средняя брутто-зарплата за полный рабочий день была в Риге - 1 877 евро, а самая низкая - в Латгалии - 1 223 евро, что на 35 % меньше, чем в столице. Разница в средней зарплате между Ригой и регионами за год немного сократилась во всех регионах. Наибольшее сокращение произошло в Земгале - на 1,3 процентных пункта.

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