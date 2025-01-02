Состояние богатейших россиян выросло за год на 17,9 млрд евро

Состояние 25 богатейших россиян выросло за год на 18,5 млрд долларов (17,9 млрд евро). Такие данные приводятся в рейтинге Bloomberg Billionaires Index, опубликованном в четверг, 2 января. Данные Bloomberg основаны на стоимости акций компаний, которые принадлежат бизнесменам.

В список вошли 500 самых богатых людей мира. В первой тройке - американцы Илон Маск (423 млрд долларов), Джефф Безос (239 млрд) и Марк Цукерберг (207 млрд).

В рейтинг попали и 25 россиян. Их суммарное состояние - 347,62 млрд долларов. Это 15,8% от ВВП всей России (номинал), который Всемирный банк оценивает в 2,2 трлн долларов.