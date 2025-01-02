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Состояние богатейших россиян выросло за год на 17,9 млрд евро

© Deutsche Welle 2 января, 2025 18:50

Мир 0 комментариев

Фото LETA.

В список 500 богатейших людей мира вошли 25 россиян, один украинец и один казахстанец. Среди них Павел Дуров и основательница Wildberries Татьяна Ким, сообщает Deutsche Welle.

Состояние 25 богатейших россиян выросло за год на 18,5 млрд долларов (17,9 млрд евро). Такие данные приводятся в рейтинге Bloomberg Billionaires Index, опубликованном в четверг, 2 января. Данные Bloomberg основаны на стоимости акций компаний, которые принадлежат бизнесменам.

В список вошли 500 самых богатых людей мира. В первой тройке - американцы Илон Маск (423 млрд долларов), Джефф Безос (239 млрд) и Марк Цукерберг (207 млрд).

В рейтинг попали и 25 россиян. Их суммарное состояние - 347,62 млрд долларов. Это 15,8% от ВВП всей России (номинал), который Всемирный банк оценивает в 2,2 трлн долларов.

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Попытки нанести ущерб инфраструктуре являются частью более широкой картины: министр энергетики Литвы

Мир 14:55

Мир 0 комментариев

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Курьеры служб доставки, которые доставляют заказы из заведений общественного питания клиентам, должны зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), и за этим планируется строго следить, сообщил Латвийскому телевидению глава Министерства земледелия Арманд Краузе (СЗК). Однако для решения всех насущных проблем этого недостаточно, подчеркнул он, пишет LSM+.

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Важно 14:14

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Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

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Новости Латвии 14:07

Новости Латвии 0 комментариев

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Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

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Необходимо оказать противодействие теневому флоту России: Ринкевич на саммите

Новости Латвии 13:49

Новости Латвии 0 комментариев

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НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

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